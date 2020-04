711 personnes infectées en Mauricie/Centre-du-Québec

COVID-19. En date du 11 avril, le CIUSSS de la Mauricie/Centre-du-Québec a indiqué qu’il y avait maintenant 711 personnes d’infectées sur son territoire. On retrouve 609 cas en Mauricie tandis que le Centre-du-Québec en a 100. À ce jour, on enregistre 33 décès sur le territoire, le même nombre qu’hier.

Toujours à cet établissement situé à Shawinigan, il y a 95 résidents et 62 employés d’infectés. Le nombre de décès est demeuré à 22.

À Yamachiche, on retrouve 113 travailleurs infectés chez Olymel.

Répartition des cas sur le territoire

Trois-Rivières : 236

Centre-Mauricie : 240

Maskinongé : 107

Vallée-de-la-Batiscan : 26

Haut Saint-Maurice : 0

Drummondville : 76

Arthabaska-Les Érables : 13

Bécancour et Nicolet-Yamaska : 11