700 résidents en CHSLD seront vaccinés au Moderna en Mauricie dès demain

COVID-19. Le CIUSSS-MCQ annonce l’arrivée des premières doses du vaccin Moderna dans la région. Dès demain, samedi 9 janvier, les premières doses seront administrées dans neuf centres d’hébergement de soins de longue durée (CHSLD) du CIUSSS-MCQ.

On pourra ainsi vacciner 700 résidents de ces établissements.

«Nous attendions avec impatience ce moment. C’est avec soulagement et une réelle fébrilité que nous vaccinerons et protégerons, dès samedi matin, plus du tiers de nos résidents en CHSLD. C’est une excellente nouvelle pour la région, mais également pour les résidents des CHSLD, leur famille ainsi que pour notre personnel qui met tout en œuvre depuis plus de dix mois pour limiter la propagation du virus dans nos milieux de vie», souligne Gilles Hudon, président-directeur général adjoint du CIUSSS-MCQ.

Voici les premiers sites de vaccination ciblés pour ce vaccin :

Centre multiservices de santé et de services sociaux Laflèche (Shawinigan)

Centre multiservices de santé et de services sociaux du Haut-Saint-Maurice (La Tuque)

Centre multiservices de santé et de services Avellin-Dalcourt (Maskinongé)

Centre multiservices de santé et de services sociaux Christ-Roi (Nicolet)

Centre d’hébergement et CLSC Notre-Dame-du-Bon-Conseil (Notre-Dame-du-Bon-Conseil)

Centre d’hébergement et CLSC Mgr Paquin (Saint-Tite)

Centre d’hébergement Marguerite-D’Youville (Drummondville)

Centre d’hébergement du Chêne (Victoriaville)

Centre d’hébergement Romain-Becquet (Saint-Pierre-les-Becquets)

Le CIUSSS-MCQ rappelle que les résidents du Centre multiservices de santé et de services sociaux Cloutier ont été vaccinés en décembre.

Le choix de ces premiers CHSLD a été effectué en fonction d’une combinaison de plusieurs critères. On parle de leur situation géographique, l’historique de la transmission du virus de la COVID-19 dans le milieu, le nombre de résidents, la configuration des milieux et la précarité de la main-d’œuvre. «Avec l’arrivée de ces doses, nous vaccinerons rapidement plus du tiers de nos résidents pour l’ensemble de notre territoire. Nous souhaitons compléter la protection des résidents de nos 27 CHSLD le plus rapidement possible en fonction des doses que nous recevrons. Nos équipes sont prêtes à vacciner», précise M. Hudon.

Le CIUSSS-MCQ rappelle que cette vaccination ne signifie pas la fin des mesures sanitaires. «La situation épidémiologique est actuellement critique et la transmission communautaire est élevée. Les mesures sanitaires doivent continuer d’être bien appliquées. Il faut continuer de se protéger et de protéger nos proches. Nous remercions la population qui poursuit cet effort collectif», ajoute le CIUSSS-MCQ. En Mauricie et au Centre-du-Québec, 2597 personnes ont déjà reçu leur première dose du vaccin depuis le 22 décembre.