7 sertembre 1896 – Une voiture électrique remporte la première course aux États-Unis

Le 7 septembre 1896, une voiture électrique construite par la Riker Electric Motor Company remporte la première course automobile aux États-Unis, au Narragansett Trotting Park – un ovale en terre battue long d’un kilomètre qui était normalement utilisé pour les courses de chevaux – à Cranston, Rhode Island. Les constructeurs automobiles ont parrainé la course pour présenter leurs véhicules électriques, à vapeur et à gaz Environ 60 000 visiteurs ont assisté à l’événement, et de nombreuses autres personnes ont lu des articles dans les journaux et les magazines. Sept voitures sont entrées dans la course. Avec le Riker Electric, on comptait une seconde voiture électrique de la société Electric Carriage and wagon et cinq voitures à combustion interne. Disons que le mot course s’aplplique difficilement à cette confrontation. La Riker Electric qui a remporté cette confrontation a mis 15 minutes pour effectuer 5 tours de piste terminant devant la seconde voiture électrique à une moyenne de 20 milles à l’heure, pas exactement les 500 milles d’Indianapolis. Mais les 60 000 spectateurs présents ont donnés des idées à des promoteurs et suite à cet événement, les circuits ovales ont commencé à faire leur apparition aux États-Unis.