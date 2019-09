Il y a 26 ans aujourd’hui, Chrysler introduit la Néon, petite voiture compact à la calandre sympathique. Son prix abordable et sa mine accueillante en ont fait un véritable succès. Entre 1994 et 2005, Chrysler aura écoulé plus de deux millions d’unités aux Etats-Unis seulement. La qualité de fabrication laissait à désirer et la fiabilité n’était pas sa plus grande qualité, mais cela n’a pas empêché le modèle de bien se vendre. Une 3e génération du modèle est réapparu au Mexique et au Moyen Orient en 2016 basé sur un véhicule Fiat.

L’article 7 septembre 1993 – Dodge lance la Néon est apparu en premier sur Benoit Charette.