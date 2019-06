7 juin 1954 – Le projet Edsel est mis sur pied

Il y a 65 ans, Ford a formé une équipe de designers chargée de concevoir une voiture entièrement nouvelle, baptisée plus tard Edsel. Cette voiture est reconnue pour être l’un des échecs les plus spectaculaires de l’histoire de l’industrie automobile américaine. Ford a perdu plus de 250 millions de dollars à l’époque.

Le plus ironique dans cette histoire c’est qu’aujourd’hui, la Edsel est devenu un objet de collection majeure pour les amateurs de voitures anciennes. Une voiture en bon état de 1958 peut se vendre jusqu’à 100 000 dollars, tandis que des modèles rares, comme le cabriolet 1960, peuvent coûter jusqu’à 200 000 dollars. Alors que la conception était considérée comme “laide” il y a cinquante ans, de nombreux autres constructeurs automobiles, tels que Pontiac et Alfa Romeo, ont utilisé avec succès une calandre verticale similaire à celle de la Edsel. Les modèles se sont vendus de 1957 à 1960 avant que Ford décide d’arrêter la production.