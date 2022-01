Pour certains déménagements, il vous suffit de jeter tout ce que vous possédez à l’arrière d’une camionnette et de prendre la route. Un déménagement longue distance, en revanche, nécessite beaucoup plus de planification. Les conseils de déménagement longue distance ci-dessous vous aideront à vous souvenir de tout ce que vous devez faire avant de déménager. Voici donc les 7 étapes pour réussir son déménagement longue distance.

Faites un plan dès que vous savez que vous déménagez

Vous êtes sur le point de déplacer tout ce que vous possédez à des centaines ou des milliers de kilomètres. Ce genre de tâche énorme nécessite un plan! Créez une checklist avec toutes les étapes à réaliser avant votre déménagement longue distance.

Obtenez plusieurs devis de compagnies de déménagement longue distance

Étant donné que vous déménagez sur une si longue distance, vous devez faire tout votre possible pour trouver la bonne entreprise de déménagement. Une partie de ce processus consiste à obtenir des estimations à domicile d’au moins trois entreprises de déménagement différentes. N’oubliez pas de vous assurer que l’estimation de prix est aussi précise que possible en préparant correctement votre maison pour la soumission.

Engagez une entreprise de déménagement réputée

Après avoir reçu quelques soumissions et comparé les prix, assurez-vous d’embaucher l’entreprise de déménagement la plus réputée et la plus digne de confiance possible. Bien que le prix soit un aspect important de cette décision, n’oubliez pas que l’option la moins chère n’est pas toujours la meilleure. Vous ne voulez pas être pris dans une arnaque pendant que vous êtes coincé à des milliers de kilomètres.

Mettez à jour vos documents importants

Changer votre adresse nécessite la mise à jour de vos informations dans de nombreux endroits différents. Cependant, cela devient encore plus compliqué lorsque vous vous déplacez sur une longue distance. Vous devrez peut-être mettre à jour votre permis de conduire et votre enregistrement ainsi que d’autres documents importants. Assurez-vous de planifier à l’avance et de rechercher ce qui doit être mis à jour suffisamment de temps avant votre déménagement longue distance.

Prenez une assurance pour votre déménagement

Que vous ayez ou non des dizaines d’objets de valeur, assurez-vous de savoir ce que votre assurance couvre et ne couvre pas. Asseyez-vous avec votre agent avant de déménager et voyez ce que votre assurance habitation et automobile couvre en ce qui concerne le déménagement. N’oubliez pas non plus que bien que les entreprises de déménagement proposent généralement une police d’assurance limitée, vous voudrez peut-être souscrire à un plan plus complet si vous avez de nombreux articles coûteux ou de haute valeur sentimentale.

Dressez une liste d’inventaire

Il est important de faire l’inventaire de tous vos biens avant le grand déménagement. Que vous utilisiez une application ou un bloc-notes et un stylo, assurez-vous d’avoir une liste complète de tout ce que vous possédez au même endroit. De cette façon, vous n’aurez pas à vous soucier de savoir si tout est arrivé dans votre nouvelle maison.

Préparez un sac avec les articles que vous devez garder avec vous

Lorsque vous commencez à faire vos bagages, assurez-vous de faire une boite ou un sac avec des items que vous devez garder avec vous. Ce sac devrait comprendre les articles dont vous aurez besoin pendant vos premiers jours, tels que des serviettes, de la literie, quelques casseroles, poêles et vaisselle. N’oubliez pas d’inclure également des articles de toilette, des vêtements, vos médicaments et vos papiers importants. Gardez ces choses avec vous et vous serez beaucoup plus à l’aise en attendant que votre camion de déménagement arrive dans votre nouvelle maison.