6e au Canada!

Josée de la Chevrotière, qui n’a malheureusement pas pu prendre à l’Official Stronger Games, présenté à Daytona Beach, s’est reprise de bien belle façon en se faufilant au 6e rang à la compétition de la femme la plus forte du Canada, qui se tenait à Thunder Bay, ce week-end.

Elle a réalisé d’impressionnantes performances, notamment avec quatre répétitions au deadlift de 425lbs, en plus de signer des records personnels au giant dumbell (avec 130 lbs) et à la pierre de l’Atlas.

« Le plus difficile, c’était d’avoir assez d’énergie pour faire huit épreuves en deux jours », confie-t-elle.

« Personnellement, avec mes quatre répétitions de 425lbs au deadlift, je me suis littéralement dit que j’avais laissé ma vie là. »

Fait à noter que la Trifluvienne était la plus vielle des athlètes présentes, ainsi que la deuxième plus légère en termes de poids.

« Dans les prochaines semaines, je vais me remettre sur pied, car à bientôt 38 ans, je veux bien prendre le temps de réfléchir à tous les sacrifices que ça comporte et les petits bobos qui s’accumulent. J’aimerais aussi me consacrer, entre autres, à développer le sport chez les femmes au Québec et au Canada », conclut-elle.