62 000$ à pas de course

Les Demois’Ailes de Trois-Rivières ont dévoilé les montants accumulés pour le défi 2019. Plus de 60 000$ ont été amassés et remis à neuf maisons d’hébergement différentes.

«À nouveau cette année, ce sont 38 femmes qui ont couru corps et âme pendant 750 kilomètres. Elles se sont toutes séparé le trajet en 100 kilomètres en 100 heures. C’est 100 heures de dépassement de soi, de travail d’équipe et d’émotions», a lancé Jolyane Damphousse, présidente du conseil d’administration des Demois’Ailes.

«Merci aux entraîneurs du Centre athlétique qui se sont occupés de nous physiquement et mentalement. Merci aussi aux bénévoles du trajet qui sont là pour veiller à notre sécurité.»

Les trois maisons principales, soit Connivence (Trois-Rivières), Le Far (Trois-Rivières) et La Séjournelle (Shawinigan) se voient remettre 20 449, 12$, 20 449, 12$ et 16 101,75$ respectivement.

Les maisons d’hébergement La Gitée (Thetford Mines et Laurierville), Alice Desmarais Granby (Waterloo), La Rose des Vents (Drummondville) et La Nacelle – Nicolet (Bécancour/Yamachiche) se sont vu offrir 1000$.

La Bouée (Lampton) a quant à elle reçu 600$, tandis que Mirépi (Deschaillons-sur-Saint-Laurent) s’est vu remettre un chèque de 400$.