60 ans de générosité

MAURICIE. Le 60e téléthon du Noël du pauvre aura lieu le 7 décembre dès 17h à la salle J.-Antonio-Thompson de Trois-Rivières. L’objectif demeure le même: aider le plus grand nombre de personnes démunies de la région.

Encore une fois, Radio-Canada Mauricie produira, réalisera et diffusera l’événement qui soutient plus de 4650 familles en Mauricie.

La présidence d’honneur du 60e téléthon sera assurée par monsieur Louis Audet, président exécutif du conseil d’administration de Cogego inc. et de Cogeco Communications inc. Rappelons que ce sont Marie et Henri Audet qui, à la suggestion de Gilles Boulet et Claude Blain ont eu l’idée d’organiser le premier téléthon il y a 60 ans.