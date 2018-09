6 septembre 1949 – L’Allemagne récupère son usine Volkswagen

Après avoir été livré au contrôle britannique après la Seconde Guerre mondiale, Volkswagen est restituée au peuple allemand le 6 septembre 1949. La marque a été lancée par Adolf Hitler pour mettre l’Allemagne sur les rails en produisant à prix abordable la «Voiture du peuple». En 1934, Ferdinand Porsche fut engagé par Hitler pour concevoir le véhicule. Le résultat est devenu l’une des voitures les plus vendues de tous les temps. Après la Seconde Guerre mondiale, les alliés ont travaillé à remettre les Allemands au travail pour les aider à reconstruire leur pays détruit par la guerre. Une grande partie de ces activités consistait à remettre en service des installations de fabrication telles que l’usine VW à Wolfsburg. L’usine, presque entièrement démantelée pendant la guerre, a été remise en service quelques mois après la capitulation des Allemands et a pu produire 1 785 véhicules qui ont servi aux forces alliés.

Le 17 janvier 1949, la première Volkswagen a atterri aux États-Unis à bord du Holland America Line Westerdam quand elle est entrée dans le port de New York. Ben Pon, un pilote de voiture de course des Pays-Bas, a ramené le véhicule dans l’espoir de connaître le même succès qu’il a connu à Rotterdam en vendant la voiture. Il a vendu deux voitures cette année-là. L’année suivante, Max Hoffman, célèbre dans la salle d’exposition de Park Avenue à New York, a pu vendre 157 véhicules. Entre 1949 et 1977, 21 529 464 Coccinelles sont sorties des salles d’exposition des concessionnaires du monde entier. Un succès qui est en parti responsable de la relance économique de l’Allemagne. Aujourd’hui Wolfsburg est le siège social de la marque qui y regroupe les 10 marque automobile qu’elle possède. La surface des usines couvre plus de 70 millions de pieds carrés et on y produit plus de 825 000 véhicules par année.