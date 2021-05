6 questions à poser à un exterminateur

Vous pouvez faire beaucoup pour éviter d’avoir des problèmes de ravageurs. Garder une maison propre, réduire l’encombrement, colmater les interstices et les fissures dans la structure du bâtiment et faire attention à l’endroit où vous faites vos achats peuvent tous aider à réduire la probabilité que votre maison soit envahie par des insectes et autres parasites.

Cependant, ce n’est pas toujours possible. La lutte antiparasitaire est une entreprise de plusieurs milliards de dollars par an pour une raison! Certains ravageurs sont trop difficiles à combattre par vous-même. De plus, si vous n’aimez pas les bestioles effrayantes, vous pouvez penser que cela vaut la peine de laisser quelqu’un d’autre le faire. Où que vous habitiez, il y a de bonnes chances qu’il y ait plusieurs entreprises d’extermination dans votre région, prêtes à répondre à vos besoins. Alors, comment saurez-vous que vous choisissez le bon ? En posant ces 6 questions, vous pourrez déterminer si un exterminateur vaut la peine d’être embauché.

Depuis quand êtes-vous en affaire ?

Lorsque vous embauchez avec un service d’extermination expérimenté, vous pouvez bénéficier de ses connaissances et de son expérience. Vous pouvez avoir l’assurance qu’ils seront là dans le futur et qu’ils garantiront leur travail. Vous ne voulez pas embaucher un exterminateur qui fournit des services d’extermination inefficaces et qui fermera ses portes dans un avenir rapproché.

Avez-vous des références ?

Il sera important de vérifier la réputation de l’exterminateur auprès de sa clientèle. N’hésitez pas à demander qu’il vous fournisse des références d’anciens clients, et de votre côté, faites une recherche sur internet pour y trouver des avis de clients qui ont utilisé ses services.

Avez-vous un permis et un certificat ?

Au Québec, une entreprise d’extermination doit détenir un permis d’entrepreneur en gestion parasitaire du Ministère de l’environnement et lutte contre les changements climatiques. Un certificat délivré par le même ministère est aussi exigé des techniciens faisant l’usage de pesticides. Demandez à voir le permis ainsi que le certificat, afin de pouvoir faire vos vérifications au besoin.

Possédez-vous une assurance responsabilité ?

Il est toujours préférable d’embaucher un exterminateur qui a une assurance responsabilité. Cela démontre que l’entreprise a à cœur la santé de ses clients et de ses employés.

Quelle méthode allez-vous utiliser pour régler le problème ?

Assurez-vous qu’on vous fournisse un plan d’action pour régler votre problème d’infestation. L’exterminateur doit pouvoir vous dire quels pièges ou produits il compte utiliser, les dangers que ceux-ci représentent pour vous ou vos animaux de compagnie, et si vous devrez quitter votre domicile durant le traitement. Si l’exterminateur utilise des méthodes avec lesquelles vous n’êtes pas à l’aise, demandez s’il existe des alternatives.

Vos services sont-ils garantis ?

Lors de la recherche d’un exterminateur, demandez si ses services sont garantis. Vous voulez également savoir quel plan sera mis en place si les parasites devaient à nouveau infester votre domicile. Dans la plupart des cas, les exterminateurs offriront ce genre de garantie, et reviendront sur place pour faire un traitement additionnel si nécessaire.