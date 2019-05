6 mai 1889 – Une première voiture à Paris

L’exposition universelle de Paris de 1889 est connue de plusieurs comme l’inauguration officielle de la Tour Eiffel. C’est aussi de moment qu’avait choisi Gottlieb Daimler pour présenter le premier véhicule à Paris. Il avait placé 30 ampoules sur son kiosque afin d’attirer les visiteurs. L’électricité et l’éclairage étaient encore quelque chose de très nouveau dans le monde, tout comme l’automobile. Le véhicule de Gottlieb était donc très attrayant pour les visiteurs.

Son véhicule à 4 routes offrait quelques prouesses technologiques comme un moteur bicylindre en V qui rappelle les moteurs modernes que nous connaissons aujourd’hui. La voiture présentait également une transmission à quatre vitesses, une conception mécanique dans laquelle les transmissions de nombreuses marques et modèles suivaient pendant des années et des années. Il convient de noter que Gottlieb a participé à la construction de la première voiture à quatre roues du monde trois ans plus tôt, en 1886, avec Wilhelm Maybach. C’était quelques semaines à peine après que Carl Benz avait obtenu le brevet de la première voiture

Le véhicule parisien était connu sous le nom de wagon à roues en acier, grâce à ses roues à aubes. Il présentait également un système de refroidissement et un cadre novateurs. Pourtant, même s’il a suscité un intérêt considérable, l’exposition n’a guère fait sensation.