6 juillet 1928 – Plymouth voit le jour

Devant la domination sans partage de Ford sur le marché automobile, Walter « Chrysler décide de mettre sur pied un division de voitures à prix abordables. Le projet aura mis trois ans à mettre sur pied. L’Idée était de construire une voiture fiable et abordable pour concurrencer les offres moins chères de Ford et de Chevrolet.

La Plymouth a fait ses débuts en fanfare en juillet 1928, sous la houlette de la célèbre aviateur Amelia Earhart. La campagne publicitaire a rassemblé 30 000 personnes au Chicago Coliseum pour un aperçu de la nouvelle voiture. Avec un prix de livraison de 670 $, le Plymouth constituait un achat attrayant, vendant plus de 80 000 unités la première année et obligeant Chrysler à agrandir considérablement ses installations de production. C’est grâce à Plymouth que Chrysler a pu se sortir la tête haute de la grande dépression qui a commencé en 1929 et s’étirer dans les années 30. La division Plymouth a fermé ses portes le 29 juin 2001.