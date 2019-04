6 avril 1912 – Lumières et démarreur électriques chez Cadillac

C’est le 6 avril 1912 que Cadillac présente son modèle 30 qui est devenue la première voiture à être équipée à la fois d’un système de démarrage et d’éclairage électriques – le fameux système ‘Delco’.

Ce véhicule quatre cylindres de trente chevaux était livré au prix de 1 890 $. Le véhicule était capable de rouler à une vitesse de 40 à 45 milles à l’heure, mais le manque de routes de qualité empêchait souvent le propriétaire d’aller aussi vite. Le modèle 30 à empattement de 116 pouces est devenu l’un des véhicules les plus recherchés en termes de fiabilité. Il s’agit du premier véhicule utilisant le démarreur électrique conçu par Charles Kettering dans son modeste atelier de l’Ohio, appelé Dayton Electric Company.

Offert à Henry Leland, président de Cadillac Motor Cars, cet appareil unique a été conçu avec quatre batteries de 6 volts qui fonctionnent et sont chargées par le générateur du véhicule. Lors du démarrage de la voiture, le câblage en parallèle des batteries est modifié mécaniquement en un circuit série produisant 24 volts pour le moteur de démarrage. Appelé «merveille du monde» et annoncé comme «La voiture sans manivelle», le démarreur électrique est devenu un atout précieux permettant à Cadillac de devenir… le standard du monde! La prestigieuse Coupe Dewar a été décernée à Cadillac, récompensant ainsi le plus grand succès industriel de l’année.