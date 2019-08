6 août 1980 – La première Plymouth Reliant K est produite

Tout le monde souvient des K Cars qui ont encore une fois grâce au génie de Lee Iacocca sorti la corporation Chrysler d’un mauvais pas. La crise du pétrole a fait très mal aux constructeurs américains qui n’ont pas vu venir la tempête et n’avaient aucune voiture à offrir pour ceux qui voulaient une alternative.

Les Reliant et Aries K étaient cette réponse qui arriva sur la route en octobre 1980 comme modèle 1981. Trois usines fabriquaient ses modèles à Detroit dans le Delaware et au Mexique où la voiture portait le nom de Dart. Ses deux modèles remplaçaient la Plymouth Volaré et la Dodge Aspen. Le moteur de base était un 4 cylindres 2,2 litres avec en option un 6 cylindres 2,6 litres. Vous aviez un boîte automatique à 3 rapports ou manuelle à 4 ou 5 rapports dans le 4 cylindres. Vous aviez deux banquettes et mal pris, six personnes pouvaient prendre place à bord.

Malgré un historique de fiabilité pouvant être qualifié de peu reluisant. Chrysler avait vendu entre 1981 et 1988 plus de deux millions de K cars. Et ce châssis a aussi servi de base à la Plymouth Caravelle, Chrysler Le Baron et Dodge 600. La cerise sur le Sundea, le magazine Motor Trend aux États-Unis avait choisi la Reliant et Aries K comme voiture de l’année en 1981. Le comité de sélection en avait fumé du bon.