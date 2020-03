590 cas de plus au Québec depuis hier

CORONAVIRUS. En ce 30 mars, 3430 cas de COVID-19 sont identifiés. Les hospitalisations sont au nombre de 235, dont 78 aux soins intensifs. II y a maintenant 25 décès a indiqué le premier ministre du Québec lors de son point de presse.

François Legault a profité de l’occasion pour inviter les Québécois à faire preuve de patience et à ne pas hésiter à consulter en matière de santé mentale. «Il n’y a pas de gêne à y avoir. C’est aussi important que pour les problèmes physiques», souligne-t-il.

«Notre bataille contre le coronavirus se poursuit et on comprend les personnes isolées de trouver ça long. Mais il faut être réaliste : on en a encore pour des semaines», reconnaît François Legault tout en soulignant l’importance de garder le moral malgré la situation difficile.

Afin de permettre à leurs employés de se reposer, François Legault a indiqué que les commerces essentiels devront être maintenant fermés le dimanche. Les pharmacies, les dépanneurs, les stations de service et les restaurants qui font des commandes pour emporter sont exclus de cette obligation. C’est donc dire que les épiceries sont désormais fermées le dimanche.

Concernant l’équipement médical, «On est correct à court terme», indique François en précisant qu’il y a des commandes de passées. Expliquant avoir un plan B, le premier ministre est également en contact avec des entreprises québécoises qui pourraient être appelées à produire des masques de protection pour les membres du personnel de la santé. Il a d’ailleurs invité ces derniers à les utiliser de façon judicieuse.

De son côté, Danielle McCann, la ministre de la Santé, a expliqué que le délestage a permis de libérer 500 lits maintenant dédiés aux soins intensifs. Un nombre identique s’y ajoutera.

«La situation est sous contrôle», ajoute le directeur nationale de la santé publique Horacia Arruda.

