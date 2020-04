589 cas dans la région et 16 décès

La Mauricie/Centre-du-Québec fait face à une augmentation de 50 cas de COVID-19 dans les 24 dernières heures. D’après le site du gouvernement sur l’état de situation de la COVID-19, on recense maintenant 16 décès en lien avec la COVID-19 dans la région.

Plus de personnel pour protéger les ainés annonce François Legault

Priorisant la protection des personnes les plus vulnérables face à la COVID-19, François Legault a demandé qu’on ajoute des infirmières et des médecins dans les CHSLD et dans les résidences de personnes âgées en provenance des hôpitaux. Le gouvernement du Québec s’assurera également qu’il y ait moins de rotation de personnel et que toutes les directives de la santé publique soient respectées à la lettre.

Le premier ministre du Québec a également indiqué qu’il y avait maintenant 150 décès de reliés à la pandémie, une augmentation de 29 en 24 heures. Près de la moitié des décès sont survenus dans les CHSLD. Le total de cas est de 9340, une hausse de 760 depuis hier. À ce jour, 583 personnes sont hospitalisées, dont 164 aux soins intensifs. Le même nombre qu’hier.

«Avec tout ce qu’on fait pour freiner le virus et sauver des vies, on s’en va dans la bonne direction. Notre réseau de la santé est mobilisé et on fait tout ce qu’on peut pour protéger nos personnes âgées. Mais une chose est très claire: on ne doit surtout pas relâcher nos efforts. On ne doit pas gâcher tout ce qu’on a accompli ensemble dans les dernières semaines. Si on veut progressivement revenir à une vie normale en mai, il faut continuer d’être très discipliné en avril», déclare l’homme d’État.

Le port du masque ne remplace pas la distanciation sociale a également précisé François Legault.

En ce qui concerne les stocks, la situation est stable.

Quant aux projections de cas de la COVID-19, une nouveauté depuis le début de la crise, le gouvernement du Québec les dévoilera cet après-midi à 15h30.

Sur une touche d’humour, en réponse à une enfant qui lui a envoyé une vidéo, le premier ministre a décrété que la Fée des dents faisait désormais partie des services essentiels et qu’elle était immunisée!

