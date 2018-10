Une jeune femme retrouvée sans vie à Yamachiche

Le corps d’une femme âgée dans la vingtaine a été découvert, mercredi matin, dans un champ à proximité du chemin de la Grande-Rivière Nord à Yamachiche.

C’est un citoyen qui aurait fait cette découverte vers 10h15. Il aurait aussitôt communiqué avec les policiers. La SQ confirme que le corps découvert porte des marques de violence. «C’est une femme adulte et c’est un décès récent. Il s’agit d’une mort suspecte et l’enquête débute. Par contre, on ne parle pas ici de Mélissa Blais», indique la sergente Éloïse Cossette, porte-parole de la Sûreté du Québec.

Le Service des enquêtes sur les crimes contre la personne de la Sûreté du Québec a pris en charge l’enquête.

Cette découverte entraîne un important déploiement policier à Yamachiche. En plus de poste de commandement de la Sûreté du Québec, les enquêteurs ont fait appel aux techniciens en scène de crime et au maître-chien. Le drone de la SQ est également utilisé pour vérifier le secteur.

«On fait actuellement l’analyse de la scène de crime et des alentours. On a une vaste étendue à vérifier. Nos équipes sont sur place pour encore plusieurs heures», explique Mme Cossette.

Rappelons que le Service de police de la Ville de Trois-Rivières enquêtait aussi, mercredi matin, sur la disparition d’une jeune femme sur le rang Saint-Nicolas, dans le secteur Pointe-du-Lac, à proximité de cet endroit. Le dossier pourrait être relié.