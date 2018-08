Le NCSM Moncton de passage à Trois-Rivières!

TROIS-RIVIÈRES. Toute la population est invitée au Parc Portuaire de Trois-Rivières, jusqu’à 15h, pour visiter le Navire canadien de Sa Majesté (NCSM) Moncton.

-Mise en service en 1998

-Exercice Unified Spirit au large de la côte Est en 2000

-Diversions missions pour un total de 144 en jours en mer en 2003

-Exercice de dragage de mines avec la marine américaine en 2005

-Opérations de soutien aux politiques intérieure et étrangère du Canada en 2018

Le navire canadien, qui effectue une tournée de huit semaines du 9 juillet au 10 août, s’arrêtera dans des villes portuaires canadiennes le long de la Voie maritime du Saint-Laurent et des Grands Lacs.

En plus de pouvoir visiter le NCSM Moncton, les visiteurs peuvent rencontrer des représentants de la Marine royale canadienne, monter à bord de l’autobus de la Marine et participer aux activités interactives. La gare maritime sera également ouverte à cette occasion.

En rappel…

Il s’agit d’une rare occasion pour les citoyens d’en apprendre plus sur ce navire spécialisé, entre autres, dans les opérations de patrouille côtière, de dragage de mines et de recherche et sauvetage.

Celui qui est composé de 37 officiers et hommes de bord est armé d’un canon automatique Bofors 40 mm 60 Mk 5C et de deux mitrailleuses Browning M2. Entré en service en 1998, le NCSM Moncton a fait partie de la flottille présente sur les scènes de la catastrophe du Swissair en septembre de la même année.

En 2001, il a participé à l’exercice «Blue game de guerre des mines», de l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord, au large des côtes de la Norvège et du Danemark.

Le NCSM Moncton a mené d’autres opérations et missions en 2003, 2004 et 2005. Il a pour port d’attache Halifax et continue à mener des opérations de soutien à la politique intérieure et à la politique étrangère du Canada.

* Toute personne montant à bord pourrait être assujettie à une fouille (vérification des sacs). Les poussettes ne pourront pas circuler sur le navire et il est recommandé de porter des souliers fermés.