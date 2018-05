515 000$ pour les emplois étudiants

Crédit photo : Photo archives

EMPLOI. La députée de Berthier-Maskinongé, Ruth Ellen Brosseau, annonce l’octroi d’un montant de 515 076$ pour la jeunesse dans la circonscription grâce au programme Emplois d’été Canada.

Au cours des prochaines semaines, 198 emplois seront ainsi financés dans le comté pour permettre aux jeunes de vivre une expérience sur le marché du travail.

«Ce programme est une belle occasion pour les entrepreneurs de chez nous d’offrir une expérience de travail aux jeunes de la circonscription pour qui il s’agit souvent d’un premier emploi», a commenté Mme Brosseau.

Au total, ce sont 118 organismes et PME de la circonscription qui bénéficieront de ce financement qui accorde un soutien aux organismes à but non lucratif, aux employeurs du secteur public, ainsi qu’aux PME et qui créent des emplois d’été formateurs pour les étudiants.