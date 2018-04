5,1 millions $ pour 31 projets dans la région

Crédit photo : Photo Patrick Vaillancourt

ÉCONOMIE. La ministre du Tourisme et responsable de la région de la Mauricie Julie Boulet a annoncé lundi matin les projets qui ont été retenus en Mauricie pour le nouveau Fonds d’appui au rayonnement des régions (FARR).

On compte 31 projets au total pour un montant de 5,1 M$ et l’enveloppe totale du FARR pour la Mauricie est de 21,2 M$ pour 5 ans.

Ces projets ont été sélectionnés puisqu’ils répondaient aux 14 priorités qui ont été déterminées par le comité de sélection de la région.

«Les montants octroyés sont des subventions, il ne s’agit pas de prêt, souligne d’entrée de jeu la ministre Julie Boulet. Des 21,2 M$ pour les cinq prochaines années, on compte 2 M$ pour 2017-2018, 3 M$ pour 2018-2019, 4 M$ pour 2019-2020, 5M $ pour 2020-2021, et 6,8 M$ pour 2021-2022, et ce dernier montant sera récurrent année après année. Ce fonds donne la capacité à nos élus de choisir les projets pour notre développement économique. Ce sont les préfets des MRC qui décident des projets et des priorités de la région. Il s’agit d’un levier plus intéressant que les programmes des ministères parce que le FARR est plus souple.»

Le montant de 5,1 M$ comprend des montants pour les trois premières années du FARR et cela représente des investissements totaux de 18 M$ pour les 31 projets. Plus de 80 projets ont été déposés.

Le président de la table des préfets de la Mauricie et président du comité de sélection du FARR en Mauricie, Robert Lalonde, soulignait qu’il appréciait la diversité des projets retenus dans les différents territoires de la région.

«Il y a eu des décisions plus difficiles, mais ce sont les critères de sélection en lien avec les priorités pour accepter les dossiers ou non. Les discussions se sont toujours bien passées autour de la table, et ce que j’aime, c’est qu’il y a des dossiers dans tous les territoires et c’était un peu la crainte de certaines personnes. Les projets refusés pourront avoir leur chance à nouveau. Le seul élément est qu’il ne peut pas y avoir de récurrence pour un projet, à moins qu’il s’agisse d’une deuxième phase.

***

Liste des projets

–Agrandissement de la coop d’habitation Villa des lacs; 100 000$ pour 2018-2019; Ajout de huit logements de type 3 ½ pour des personnes âgées autonomes ou semi-autonomes par la coopérative de solidarité en habitation de Sainte-Thècle.

–Modernisation et expansion des infrastructures du parc des Chutes; 100 000$ de 2017-2020; amélioration de l’offre de produits et de certaines infrastructures afin d’augmenter l’attrait du site et d’améliorer l’accueil des visiteurs par Ville de La Tuque.

–Modernisation des infrastructures et des équipements du centre municipal de ski de La Tuque; 300 000$ de 2017 à 2020; réalisation de divers travaux d’amélioration à la montagne, aux remontées mécaniques et aux différents bâtiments du centre de ski.

–Développement d’activités récréotouristiques au parc Saint-Louis à La Tuque; 80 000$ pour 2018-2019; élaborer des activités récréotouristiques significatives et distinctives dont un spectacle original son et lumière avec produits dérivés qui mettent en valeur la culture autochtone et favorisent la rencontre entre autochtones et allochtones à l’intérieur du centre communautaire Sakihikan par le Centre d’amitié autochtones de La Tuque.

–Acquisition de matériel pour le nouveau spectacle nocturne; 100 000$ pour 2017-2019; achat de matériel technique qui constitue une partie du projet global visant la réalisation du nouveau spectacle nocturne NEZHA l’enfant pirate par la Cité de l’énergie.

–Implantation d’une usine pilote de recyclage et de traitement des matières électroniques; 300 000$ pour 2018-2020; mise en place d’une usine pilote de recyclage des matières issues de matériel électronique en fin de vie utile dont la récupération des métaux précieux contenus dans les circuits imprimés par le Service d’intégration au travail (S.I.T.).

–Mise en place de la nouvelle exposition intitulée Autour d’une BROUE : Quand la bière goûte la culture populaire!; 100 000$ pour 2017-2019; mise en place d’une exposition sur la bière par la présentation d’artefacts, de documents audiovisuels, de nouvelles technologies et décors ainsi que des costumes de la légendaire pièce de théâtre Broue par le Musée québécois de la culture populaire.

– Qualité de l’eau des puits privés en Mauricie : responsabilisation et autonomisation des citoyens; 99 586$ pour 2017-2019; évaluation de la qualité de l’eau potable par l’échantillonnage de 300 puits privés dans le but de sensibiliser et d’éduquer les propriétaires à une meilleure gestion quant à l’aménagement de leur puit et aux sources de contamination locales par le Bassin Versant Saint-Maurice (BVSM).

–Démarche régionale de développement social; 285 000$ pour 2017-2021; mise en œuvre de la démarche régionale de développement social en Mauricie en élaborant notamment des actions concertées sur des enjeux communs aux territoires par Centraide Mauricie.

–Soutien aux communautés locales en loisir actif et saines habitudes de vie; 290 000$ pour 2017-2021; contribuer au développement des enfants, des familles et des communautés par la mise en place d’environnements favorables qui soutiennent l’acquisition de saines habitudes de vie par l’Unité Régionale du Loisir et du Sport de la Mauricie.

–Numérisation des archives photographiques du quotidien Le Nouvelliste; 50 336$ pour 2017-2019; procéder à la numérisation, à l’indexation et à la description d’un imposant fonds d’archives illustrant la mémoire de toute une collectivité régionale dont pourra profiter l’ensemble de la population canadienne par Appartenance Mauricie Société d’histoire régionale.

–Mise en valeur des ressources minérales et de la biomasse forestière en Mauricie; 116 000$ pour 2017-2019; production d’un nouvel inventaire complet et détaillé de toutes les ressources minérales connues à ce jour sur le territoire de la Mauricie et création d’expositions sur la biomasse et les ressources minérales par la Corporation de développement des ressources naturelles de la Mauricie.

–Développer et soutenir la croissance de l’aéroport de Trois-Rivières; 300 00$ pour 2017-2021; réaliser une étude stratégique de développement économique, un plan d’affaires, un plan d’aménagement pour les ressources, les équipements et les infrastructures pour soutenir la croissance et le développement de l’aéroport de Trois-Rivières par Innovation et Développement économique Trois-Rivières.

–Ozias Leduc en numérique; 295 262$ pour 2017-2021; déployer l’œuvre d’Ozias Leduc dans les technologies numériques de la réalité virtuelle, de la réalité augmentée ainsi que de la projection architecturale pour les visiteurs de l’église Notre-Dame-de-la-Présentation du secteur Shawinigan-Sud de Shawinigan par la Corporation culturelle de Shawinigan.

–Le Phénix, une comédie musicale dans le monde d’Amos Daragon; 300 000$ pour 2028-2021; création de la première comédie musicale dans l’univers d’Amos Daragon présentée à la salle du Centre des arts de Shawinigan par la Corporation culturelle de Shawinigan.

–Hydravion aventure; 135 000$ pour 2017-2019; construction d’un hangar, aménagement d’un stationnement pour les hydravions et l’hélicoptère et agrandissement du stationnement pour la clientèle par 9268-5676 Québec inc.

–Projet de développement du centre de ski; 300 000$ pour 2018-2020; création ou amélioration de diverses infrastructures, nouvelles pistes, nouvelle remontée mécanique, agrandissement du chalet de service, amélioration de l’éclairage, et création de produits d’appel complémentaires comme l’aménagement d’un anneau de glace et la mise à niveau des pistes de ski de fond et de VPS (fatbike) par Vallée du Parc.

–Étude de faisabilité économique et financière – Centre de formation professionnelle autochtone à La Tuque (Kiskeritamowin); 80 340$ pour 2017-2020; réalisation d’une étude de faisabilité économique et financière dans le but de créer un centre de formation professionnelle autochtone à La Tuque par le Conseil de la Nation Atikamekw.

– Amélioration des infrastructures d’accueil, mise à niveau de certains équipements et établissement d’une navette touristique; 64 174$ pour 2017-2019; amélioration des infrastructures d’accueil, mise à niveau de certains équipements et établissement d’une navette touristique par Domaine Enchanteur inc.

–Construction d’une nouvelle distillerie pour les produits forestiers; 300 000$ pour 2018-2020; construction d’une nouvelle distillerie à Saint-Tite pour les produits forestiers en vue de la transformation de la biomasse en gros volume et élaboration d’un plan de marketing visant les marchés nationaux et internationaux par Aliksir inc.

–Développement du camping; 120 000$ pour 2018-2020; construction de 47 nouveaux terrains et ajout de jeux aquatiques par Camping du Parc.

–Développement du triathlon dans le parc national de la Mauricie; 95 000$ pour 2017-2019; création d’un premier triathlon d’envergure provinciale sanctionné par Triathlon Québec qui combinera la nage en eau vive, le vélo de route et la course en sentier dans le parc national de la Mauricie par Cyclo-Mauricie inc.

–Création d’un espace expérientiel à l’extérieur de l’amphithéâtre Cogeco; 200 000$ pour 2017-2020; création d’un espace expérientiel afin d’accueillir les spectateurs de la Série hommage du Cirque du Soleil et projection sur le mobilier urbain de l’amphithéâtre par la Corporation des Évènements de Trois-Rivières inc.

–Développement de l’activité agrotouristique L’expérience du coureur des bois; 27 630$ pour 2017-2021; construction d’un poste de traite et de wigwams et mise en place de divers aménagements dans le but d’améliorer le site par la Pépinière du Parc.

–Mesurer pour mobiliser et transformer nos communautés entrepreneuriales; 300 000$ pour 2017-2021; renforcer la concertation de quatre communautés entrepreneuriales de la Mauricie par le partage des expertises et la conception d’outils de planification, de recension et de suivi en plus de mesurer un nouvel indice entrepreneurial pour les communautés entrepreneuriales de La Tuque, Mékinac et Les Chenaux par la Communauté entrepreneuriale de Shawinigan.

–Préparation de la 25e édition du Festival International de Danse Encore; 103 800$ pour 2018-2020; réalisation d’une tournée promotionnelle à l’automne 2018 en prévision de la 25e édition du festival et d’une parade en lumière dans les rues du centre-ville de Trois-Rivières par le Festival International de Danse Encore.

–Construction de trois unités d’hébergement rustique; 56 360$ pour 2017-2019; construction de trois unités d’hébergement différentes afin d’attirer une clientèle amatrice de plein air à venir séjourner dans le parc en toutes saisons, ce qui permettra d’allonger la période de fréquentation actuelle du site par le Parc de la rivière Batiscan.

–Brancher le Musée québécois de culture populaire sur l’avenir; 20 00$ pour 2018-2019; acquisition d’équipement permettant au Musée de se munir d’un réseau Wifi fiable, stable et de grande capacité pour couvrir l’ensemble de ses activités et de ses salles d’exposition par le Musée québécois de culture populaire.

–Développement d’un « Living Lab » dans le domaine du divertissement numérique; 300 000$ pour 2017-2021; réalisation d’une recherche ouverte en innovation (living lab) dans le domaine du divertissement numérique en partenariat avec le Centre de congrès de Trois-Rivières par le Digihub Shawinigan.

–Créer et commercialiser des biosolutions innovantes pour l’agriculture; 69 000$ pour 2017-2020; création et implantation d’une nouvelle biotechnologie visant à stimuler la croissance et à favoriser la bioprotection des plantes dans le but d’accroître le rendement de production des framboises et des fraises par Les Biotechnologies Ulysse inc.

–Webdiffusion de la Classique internationale de canots; 100 00$ pour 2017-2020; diffusion de vidéos sur le web par la Classique internationale de canots de la Mauricie.