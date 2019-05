500$ remis à l’Institut Secondaire Keranna pour le Recyclothon

Le Recyclothon électronique, qui s’est tenu le 27 avril, a permis au comité de Récupération-Action-Planète de l’Institut Secondaire Keranna d’amasser 500$ pour ses activités en collaboration avec OrdiVert.

Plus de 100 donateurs provenant tant de la population générale que de la communauté scolaire de Keranna ont apporté plusieurs items électroniques tels que 48 ordinateurs de bureau, 9 ordinateurs portables, 12 écrans ACL, 23 écrans cathodiques, 17 imprimantes, 190 lb de batteries et plus de 900 lb d’items électroniques divers. Chaque catégorie d’items était associée à une ristourne en argent pour l’école.

Les compensations financières remises à l’école serviront à acheter du matériel de recyclage et une partie des fonds sera remise à Fibrose Kystique Canada. Notons que ce montant s’ajoute aux autres collectes qui se sont tenues tout au long de l’année scolaire au profit de cet organisme.

Tous ceux qui ont fait don de matériel électronique avaient l’occasion de participer au tirage d’une tablette électronique.