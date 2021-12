500 000$ de plus que prévu pour l’achat de deux camions lourds

L’acquisition de deux véhicules lourds spécialisés pour la Ville de Trois-Rivières coûtera plus cher que prévu. Différents facteurs combinés ainsi que la présence d’un seul soumissionnaire entraîne un coût d’acquisition de 1 159 162$. C’est 500 000$ au-dessus de l’estimation initiale.

Le montant estimé avait été calculé à partir des coûts historiques pour des véhicules semblables assez récemment. L’absence de compétition pour les soumissions a généralement un impact négatif sur le prix proposé, mais la Ville, à l’image des entreprises, doit faire face à des marchés volatils.

« On voit l’impact de la pandémie sur le prix de certaines fournitures et certains contrats de construction. C’est le cas pour la machinerie lourde. Ça entraîne une augmentation très importante des prix. On pourrait attendre, mais les manufacturiers subissent des hausses de prix de 3%, 5%, 7% chaque trimestre et ça continue. Et rien n’indique que ces hausses de prix vont s’arrêter », explique Jean-François Houde, directeur de l’approvisionnement à la Ville de Trois-Rivières.

L’un des véhicules sera dédié aux opérations de l’aéroport, tandis que le second servira à la voirie. Le camion que l’on retrouve présentement à l’aéroport date de 2005 et arrive à sa fin de vie utile. M. Houde fait également remarquer qu’il y a une pénurie de pièces de remplacement.

« Ce n’est pas une bonne idée de décaler cette acquisition, insiste le directeur de l’approvisionnement. On a vu d’autres villes qui ont déplacé des soumissions et qui les ont reportées à plus tard, mais même en attendant, ça n’a pas été fructueux. Pour ces deux véhicules lourds, on anticipe des délais de livraison très courts, soit environ un an. On nous a avisés que les carnets de commandes sont déjà pleins pour 2022 et 2023. Si on espère un meilleur prix, on risque de recevoir les véhicules en 2024 ou 2025. »

Il raconte également une situation particulière survenue à Gatineau qui a dû acheter quatre véhicules lourds. La commande avait été envoyée en 2021 et un prix forfaitaire avait été convenu. Toutefois, après que la commande ait été effectuée, le fournisseur a transmis une hausse de prix non négociable de 25 000$ par véhicule. « On est pris en otage par les marchés, constate M. Houde. À Gatineau, sans cette indexation, le fournisseur était incapable de livrer les véhicules. La réalité du marché est particulière et tendue. Ce sont les chaînes logistiques mondiales qui sont bouleversées. Le problème aujourd’hui, ce sont les délais de livraison et la disponibilité. »

D’autres marchés sont aussi affectés par d’importantes hausses de coûts. C’est le cas des reliures de livres dans les bibliothèques, ainsi que la construction des bâtiments.

« Dans certains secteurs d’activités, on voit tout de suite l’impact. On peut parler d’inflation, mais aussi de rareté. Le fait qu’il y ait un soumissionnaire seulement nous amène avec des situations de hausses de prix, indique le maire Jean Lamarche. Il y a aussi des moments dans l’année où les carnets de commandes sont remplis, de sorte que les soumissions sont moins nombreuses et plus élevées en matière de coûts. »

Heureusement, la Ville de Trois-Rivières a renouvelé la grande majorité de sa flotte de véhicules lourds dans les dernières années. Il ne reste qu’un véhicule lourd à remplacer. Par après, les autres investissements en la matière ne devraient pas être nécessaires avant plusieurs années. Notons également que l’acquisition des deux véhicules lourds est admissible à une subvention.