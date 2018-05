«50 ans et +… en Fête!» arrive à grands pas!

L’événement «50 ans et +… en Fête!», entièrement dédié aux personnes de 50 ans et plus, arrive à grands pas. Il s’agit de deux journées bien remplies qui attendent les participants en direct du Centre communautaire des Ormeaux (1er juin: 9h30 à 21h) et du côté du Parc des Chenaux (2 juin: 13h à 17h).

La première journée d’activités se fera sous le signe de l’action avec de la pétanque, des jeux de cartes, de la danse sociale et en ligne et un souper spectacle.

Le souper spectacle de type buffet est offert au de 13$ (taxes incluses) et il se veut agrémenté par le groupe «Les Requins» qui présentera un nouveau spectacle hommage aux années 50 et 60. Pour vous procurer vos billets, téléphonez au 819-372-4621 (Poste 4121).

La deuxième journée de festivités prendra plutôt une saveur culturelle avec les prestations de quatre chorales, soit Zone Jazz, Le Coeur du Roy, Chorale Chanteclair et Chorale La Mi-Temps.

La majorité des activités est gratuite et se déroule à l’extérieur. En cas de pluie, les activités du vendredi seront annulées. Dans l’incertitude, les personnes intéressées sont invités à téléphoner au 819-372-4621 (Poste 4121) ou à consulter le www.v3r.net.