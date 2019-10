50 ans d’histoire immortalisés

C’est ce matin qu’a eu lieu le dévoilement du livre «De Jean-Nicolet à Trifluvia – Vous loger nous habite depuis 50 ans», livre synthèse qui retrace les 50 ans d’histoire de l’Office municipal d’habitation de Trois-Rivières (OMHTR).

L’œuvre «De Jean-Nicolet à Trifluvia – Vous loger nous habite depuis 50 ans» se veut le résultat de la recherche effectuée par Jean-François Vachon, historien et documentariste.

«C’est un ouvrage complet, illustré et encadré. Nous avons fait quelques vidéos, également, qui seront diffusées sur les réseaux sociaux et sur le site http://www.omhtr.ca/. On a divisé le tout en quatre grandes causes. D’abord, il y a eu la crise du logement. Les habitations étaient surpeuplées ou à risques pour la santé des gens alors il y avait un grand besoin de loger ces gens-là. Ensuite, il y a eu tous les acteurs sociocommunautaires qui se sont mobilisés, car tous les problèmes faisaient la manchette des médias», explique-t-il.

«Il y a aussi eu les besoins de la municipalité à se développer, dont la création d’une autoroute qui devait passer à travers Trois-Rivières. Il fallait alors démolir et recréer des logements. C’est ce qui a entraîné la création de la Société d’habitation du Québec (SHQ) en 1967, qui elle, allait offrir du financement aux municipalités. La SHQ va ensuite amener la création de l’OMHTR, ainsi que 22 autres OMH qui célèbrent leurs 50 ans aujourd’hui.»

Il s’agit d’un grand jour pour le président de l’OMHTR, Robert De Nobile, ainsi que pour le directeur général, Marco Bélanger.

«L’OMHTR a été fondée pour administrer le logement social peuplé à Trois-Rivières. L’office est un acteur économique incontournable par la revitalisation de plusieurs secteurs de Trois-Rivières et c’était notre volonté de laisser un legs aux administrateurs et aux dirigeants de demain», a laissé tomber M. De Nobile.

De «De Jean-Nicolet à Trifluvia – Vous loger nous habite depuis 50 ans» est disponible dans toutes les bibliothèques de la Ville de Trois-Rivières. Le Port de Trois-Rivières, qui agit à titre de présentateur officiel des activités du 50e anniversaire, est également l’un des partenaires financiers qui a permis à cet ouvrage de référence de désormais exister.

«On est très fier d’être partenaire», a lancé Sara Dubé, directrice des Affaires publiques du Port de Trois-Rivières. «Bien plus qu’un arrêt sur image après 50 ans, c’est tout ce qui caractérise l’OMHTR et ses artisans qui a été mis au jour pour le partager.»

«Les acteurs du logement social de la région et la population trifluvienne ne peuvent qu’en être fiers. Vous direz que c’est cliché, mais les écrits restent. Ça demeure le meilleur moyen d’immortaliser les réalisations», ajoute-t-elle.

L’édition du livre a été confiée à la coopérative de solidarité Les Affranchis, éditeur du journal de rue La Galère, geste qui a été félicité par le maire de Trois-Rivières, Jean Lamarche, lors de son allocution.