50 ans, ça se fête en grand!

FESTIVITÉS. L’organisation shawiniganaise est en mode 50e anniversaire et entend séduire ses partisans qui supportent l’équipe depuis de nombreuses années.

Ainsi, nous vous présentons donc aujourd’hui le calendrier d’activités promotionnelles qui auront lieu au cours de la saison 2018-19. Les Cataractes arrivent avec des activités qui rejoindront toute la famille.

«Nous misons sur le spectacle offert lors de nos matchs afin de plaire au public. La qualité de nos infrastructures nous permet d’offrir une animation digne des plus grandes ligues sportives au monde. Tous les gens qui visitent le Centre Gervais Auto nous parlent de notre mascotte, de nos animations à l’écran et de notre bande lumineuse. Ce volet spectacle est très important pour notre organisation», a mentionné le président des Cataractes, Roger Lavergne.

«Notre offre s’adresse autant à l’amateur de hockey qui apprécie voir des Anthony Beauvillier, Samuel Girard et autres joueurs de talents évoluer, qu’aux jeunes familles qui souhaitent passer un bon moment et se divertir pendant un match. Nous avons d’ailleurs adapté nos prix ainsi que notre offre alimentaire pour plaire à toute la famille», a-t-il continué.

Les Cataractes fêteront leur cinquantième anniversaire et ont le privilège d’être la seule équipe originale toujours localisée dans le même marché.

«Nous sommes bien établis en Mauricie. Les gens prévoient une sortie aux Cataractes au cours de la saison. Nous souhaitons leur donner l’envie de revenir pour un match, deux matchs, trois matchs et éventuellement profiter des avantages de nos billets de saison», a terminé Lavergne.

Match des anciens Cataractes (7 octobre/16h)

Les anciens Cataractes renoueront avec les partisans et affronteront un groupe d’anciens Voltigeurs à compter de 12h. Plusieurs visages familiaux qui ont marqué l’imaginaire des amateurs sauteront sur la glace. L’organisation a fait appel à Denis Francoeur pour agir à titre d’entraîneur-chef et directeur général. Ce dernier dévoilera l’alignement qui participera à cette rencontre au cours des prochaines semaines.

Journée de la Relève (13 octobre/16h)

Les équipes Pee-Wee des Estacades évolueront sur la glace du Centre Gervais Auto avant la rencontre. Ces derniers visiteront le vestiaire et auront des entretiens exclusifs avec le personnel hockey de l’équipe. Après les rencontres Pee-Wee, ce sera les Estacades Midget Espoir qui fouleront la surface glacée du CGA.

Tournée 50e anniversaire (9 novembre/19h30)

Afin de souligner les 50 bougies de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, la tournée du 50e s’arrêtera à Shawinigan. Les partisans pourront donc participer aux différentes activités faisant revivre des moments forts de la LHJMQ en plus de profiter du retour de Patrick Roy derrière le banc des Remparts pour assister à un bon match de hockey.

Soirée #1 du Hockey mineur (18 novembre/16h)

Comme chaque saison, les Cataractes invitent tous les jeunes joueurs des différentes organisations de hockey mineur et scolaire à assister au match tout à fait GRATUITEMENT. Les équipes qui désirent réserver leurs billets pourront le faire en téléphonant à la billetterie des Cataractes au 819-537-6327. Les joueurs et joueuses devront porter leur chandail de match.

Soirée des Toutous (25 novembre/16h)

La traditionnelle soirée des Toutous aura lieu le dimanche 25 novembre prochain alors que les Sags seront en visite. Lors du premier but des Cataractes, une avalanche de toutous déferlera des gradins. Tous les toutous amassés lors de l’événement iront à un organisme de charité pour venir en aide aux démunis.

La Ligue des Héros (15 décembre/16h)

La Ligue des Héros viendra divertir les enfants à l’intérieur de l’amphithéâtre de la rue Jacques-Plante. Les enfants et parents pourront voir Batman, Iron Man, Capitaine America, Spiderman et tous leurs personnages préférés. Les superhéros seront dans la Zone Thomas Hawk afin de prendre quelques clichés.

Bonne fête Thomas Hawk (31 décembre/14h)



Ce sera le temps de souligner une fois de plus l’anniversaire de la mascotte des Cataractes. Ces matchs entre la fête de Noël et le jour de l’An sont très populaires et attirent des milliers d’amateurs de l’extérieur qui passent du temps avec leur famille.

Soirée #2 du Hockey mineur (26 janvier 16h)

Pour une deuxième fois au calendrier, les Cataractes invitent tous les jeunes joueurs des différentes organisations de hockey mineur et scolaire à assister au match tout à fait GRATUITEMENT. Les équipes qui désirent réserver leurs billets pourront le faire en téléphonant à la billetterie des Cataractes au 819-537-6327. Les joueurs et joueuses devront porter leur chandail de match.

Les Cataractes ont également décidé de ramener les «Mercredis 2 pour 1», soit les 16 janvier, 20 février, 6 mars et 13 mars.

Week-end de la Famille (8 et 9 mars)

Dans le cadre d’un programme double face au Drakkar de Baie-Comeau, la compagnie de divertissement «Personnage en fêtes» offrira des ateliers de maquillage, des ateliers de ballons et plus encore aux enfants qui voudront participer. De plus, les personnages de leurs séries animées préférés seront sur place pour rencontrer les gens. En plus d’un bon match de hockey, de l’animation pour toute la famille, profitez d’un forfait familial pour ces deux matchs.

Match remerciement aux détenteurs de billets de saison (16 mars/16h)

Dans le cadre du dernier match local de la saison régulière, les Cataractes offriront plusieurs prix aux détenteurs de billets de saison. Ceux-ci sont sélectionnés au hasard parmi les 2000 détenteurs qui encouragent l’équipe match après match.