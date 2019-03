50 000 $ remis en prix au concours Vise dans le mille

Plus de 150 personnes se sont rassemblées au Cégep de Trois-Rivières, jeudi soir, pour assister à la présentation de projets entrepreneuriaux originaux, créatifs et innovateurs. 50 000 $ en bourses et services ont été remis aux grands gagnants du concours Vise dans le mille.

Les finalistes des trois catégories disposaient de cinq minutes de présentation pour faire valoir leur projet devant public et jury. Les juges avaient ensuite un cinq minutes pour les questions. Les projets gagnants ont été choisis sur place, par le jury.

Nouvelle entreprise :

1er prix | 15 000 $ : Maxime Vincent et Guyaume Parenteau, Distillerie Wabasso

2ième prix | 10 000 $ : Caroline Marceau, Elenco Réseau construction

3ième prix | 5 000 $ : Jean-Simon Hamelin et Mathieu Gagnon, Aqua-Flo inspections

Prédémarrage :

1er prix | 5 000 $ et 1 000 $ en crédit d’intérêt de Fonds Mauricie : Louis-Philippe Poulin et Pierre-David Bélanger, Satysfy

2ième prix | 3 000 $ : Danny Gervais et Carol Gervais, DGX Concept

3ième prix | 2 000 $ : Jason Rivest et Nicolas Lelièvre, Coopérative de solidarité Echo, consultatns historiques

Idée d’affaires :

1er prix | 1 500 $ : Matthew Arel, Dormy

2ième prix | 1 000 $ : Émanuelle Jean, Samuel Preville, Jonathan Mabika et Amélie Lemire, Green Pearl

3ième prix | 500 $ : Kolab, Joseph Aidans Van Der Poel, Karianne Michaud et Laurence Caissie

Le prix « Coup de cœur du public » a été remis à Maxime Vincent et Guyaume Parenteau de la Distillerie Wabasso.