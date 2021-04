50 000$ pour les jeunes sportifs

À la suite de l’appel lancé par la députée Sonia LeBel, c’est finalement une somme de 50 000$ qui a été distribuée à une trentaine d’associations sportives du comté de Champlain dans les dernières semaines.

L’initiative visait principalement à ce que les jeunes sportifs puissent éventuellement entamer la pratique de leur discipline avec des équipements adéquats et dans un environnement stimulant.

«La réponse a largement surpassé mes attentes! Dès le lendemain, des dizaines de parents et de bénévoles ont appelé à mon bureau de circonscription pour s’informer et soumettre une demande d’aide financière. En raison de la pandémie, plusieurs équipes qui avaient l’habitude d’amasser de l’argent via une levée de fonds n’avaient pas pu le faire. Cela augmentait la pression financière sur les familles et mon objectif était justement que tous les enfants aient la possibilité d’intégrer une équipe sportive en réduisant les coûts d’inscription, par exemple. On nous a souvent répété qu’avec ce coup de pouce, les associations pouvaient désormais partir la saison du bon pied, sans tracas financiers», explique la députée de Champlain.

Les 50 000$ alloués aux équipes sportives sont issus du programme de Soutien à l’action bénévole.