50 000$ pour l’École primaire d’éducation internationale

L’École primaire d’éducation internationale de Trois-Rivières obtient une aide financière de 50 000$ pour réaliser un projet d’embellissement de la cour d’école du bâtiment de La Terrière.

Cet investissement du gouvernement provincial permettra à l’école d’aménager des surfaces multisportives, un parcours psychomoteur et une classe extérieure.

« Investir dans les installations extérieures de nos écoles est une idée gagnante pour tout le monde. Plusieurs jeunes de Trois-Rivières profiteront d’une nouvelle cour d’école attrayante, moderne et sécuritaire. C’est une façon concrète et efficace de les encourager à être actifs et à bouger autrement tout au long de leur journée », souligne Jean Boulet, ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale et députée de Trois-Rivières.

Ce sont 177 projets d’embellissement de cours d’école qui ont été autorisés cette année au Québec dans le cadre de la mesure Embellissement des cours d’école.

Cette mesure permet de financer divers projets d’aménagement que les centres de services scolaires mettent en oeuvre en partenariat avec la communauté, et ce, de façon à stimuler et à rendre plus sécuritaire la pratique d’activités physiques chez les jeunes.