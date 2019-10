5 raisons de choisir un comptoir de quartz

Vous rêvez de rénover votre cuisine ou votre salle de bain? Vous avez sauté le pas du rêve à la réalité et vous prévoyez déjà les rénovations pour rafraîchir votre maison? Vous avez déjà les deux pieds dans la conception de votre cuisine idéale ou dans celle de votre salle de bain parfaite? Vous réflexion vous a sûrement déjà amené à vous interroger sur le choix de matériau pour votre comptoir. Pour nourrir cette dernière, voici cinq raisons de choisir un comptoir de quartz.

Durabilité

Le quartz est déjà un matériau très solide et durable à l’état naturel, mais lorsqu’il est traité pour être transformé en comptoir, cette solidité est encore renforcée. Votre comptoir de quartz sera donc un bon investissement à long terme. Vous n’aurez plus à vous inquiéter pour lui pendant des dizaines d’années. Il pourrait même survivre à votre prochaine rénovation de cuisine. Il sera encore propre et efficace. De plus, avec un nouvel agencement d’armoires, vous pourrez changer complètement le style de votre cuisine sans changer votre plan de travail.

Salubrité

Le comptoir de quartz a une caractéristique que les autres comptoirs en pierre naturelle n’ont pas. Il n’est pas poreux. Même si cela n’a l’air de rien comme ça, c’est un atout non négligeable puisque cela signifie que vous n’aurez jamais à le recouvrir de scellant. Jamais! Ni lors de son installation ni à intervalles réguliers pendant sa durée de vie. Jamais! Une chose de moins à penser, c’est toujours bienvenu. L’absence de porosité est encore plus géniale puisqu’elle signifie aussi une meilleure salubrité. Bactéries et saletés en tout genre ne peuvent pas se cacher dans les pores, ce qui rend le nettoyage beaucoup plus simple et efficace. De plus, comme le quartz est usiné avant de finir dans une cuisine, votre comptoir peut être soumis à un traitement antimicrobien.

Entretien

L’entretien d’un comptoir en quartz est simple et écologique. L’usage d’un savon doux est suffisant. Un mélange d’eau et de vinaigre peut aussi faire le travail.

Style

Le look d’un comptoir en quartz est moderne. Ce n’est pas parce que le matériau principal (95%) du comptoir en quartz est une pierre qu’il faut s’attendre à un choix de styles limité à l’aspect naturel de cette pierre. Au contraire, le 5% de résine qui entre dans la fabrication du comptoir en quartz fait toute la différence, non seulement pour son entretien, sa salubrité et sa durabilité, mais aussi pour son style. Comme cette résine est conçue à base de polymères et de pigments de couleur, elle permet une grande variété dans les couleurs, les motifs et les aspects des comptoirs en quartz.

Homogénéité

Le mélange quartz/résine et le mode de fabrication du comptoir en quartz présentent aussi l’avantage de donner un résultat homogène. Aucun défaut dans la pierre ne fera augmenter le prix de votre comptoir. Aucune surprise ne viendra gâcher le dévoilement de votre comptoir. Son look sera exactement celui de l’échantillon en magasin.