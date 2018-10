5 octobre 1919 – Enzo Ferrari fait ses débuts en course

Le 5 octobre 1919, un nouveau nom s’ajoutait au monde de la course automobile. Un jeune Italien, Enzo Ferrari s’inscrit à sa première course. Il termine 4e à la course de côte à Parme, dans le nord de l’Italie. Au cours de sa courte carrière de coureur automobile, Enzo Ferrari aura participer à 47 courses tout en sortant vainqueur de 13 d’entre elles. Certains affirment qu’il aurait pu gagner plus, mais son amour pour les automobiles l’empêchait de pousser les moteurs à un point de rupture. Peut-être est-ce la raison pour laquelle il a cessé de faire de la course au milieu des années 1920 pour poursuivre sa passion de les construire. En 1929, Ferrari forme l’équipe de course Scuderia Ferrari à Modène à peu près au même moment où il prenait la direction du département courses d’Alfa Romeo. En 1933, son équipe de course devient le département des courses officiel d’Alfa Roméo après le retrait d’Alfa de son programme de courses interne. En 1935, Ferrari construisit l’Alfa Roméo Bimotore avec le designer Luigi Bazzi. Ce fut la première étape pour que Ferrari devienne un constructeur automobile à part entière. Le 6 septembre 1939, Ferrari quitta Alfa Roméo aux termes de la clause interdisant l’utilisation de son nom sur des voitures pendant au moins quatre ans. Quelques jours après avoir quitté Alfa Roméo, il a fondé Auto Avio Costruzioni, qui était basé dans les anciennes installations de la Scuderia Ferrari à Modène. Au début, il ne fabriquait que des machines-outils et des pièces d’aéronefs, mais en 1940, il produisit deux exemplaires de son premier véhicule construit en interne, l’Auto Avio Costruzioni 815, qui fit ses débuts au Mille Miglia de 1940.

Après la Seconde Guerre mondiale, Ferrari a chargé Gioachino Colombo de concevoir un nouveau moteur V12. Le moteur a été intégré à la première voiture arborant le logo Ferrari, la Ferrari 125 Sport de 1947, qui a fait ses débuts le 11 mai 1947 sur le circuit de Piacenza. Ferrari remporterait son premier Grand Prix en 1951 et son premier titre mondial l’année suivante. Le reste, comme on dit, appartient à l’histoire.