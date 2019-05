5 mai 1914 – Première traversée de l’Amérique d’ouest en est

Sans doute que le nom d’Erwin Baker ne vous est pas familier. Mais si nous vous disons qu’il avait le surnom de «Cannonball» Baker voilà qui va allumer une lumière pour bien des gens. Baker est celui qui a remporté la première course de l’histoire au circuit d’Indianapolis (course de moto dans laquelle il a piloté un Indian). Par la suite il s’est fait connaître pour ses chevauchées à travers l’Amérique. En ce 5 mai 1914, il quitte Dan Diego en direction de New York avec sa moto Indian. Il atteint sa destination en 11 jours, battant le record précédent de 9 jours. Après cette traversée extrêmement rapide , un journaliste new-Yorkais compare Baker au cannonball train et le surnom de Baker est resté.

Baker a continué ses traversées. Il a établi 143 records de conduite des années 1910 à 1930. En 1915, Baker conduisit de Los Angeles à New York en 11 jours, 7 heures et 15 minutes en Stutz Bearcat, et l’année suivante, il conduisit un roadster Cadillac V8 de Los Angeles à Times Square en sept jours, onze heures et cinquante-deux minutes. En 1926, il conduisit un camion chargé de deux tonnes de New York à San Francisco en un temps record de cinq jours, dix-sept heures trente.

Son meilleur temps fut une traversée de New York à Los Angeles en 1933 dans un modèle 57 Blue Streak 8 de Graham-Paige, établissant un record de 53 heures et demie, un record qui allait tenir pendant 40 ans. C’est cet exploit qui a inspiré la célèbre course non officielle du Cannonball Run un non donné en hommage à Erwin Baker.

Aujourd’hui, le record de New York à LA est de 28 heures et 50 minutes établi par Ed Bolian et son équipe en 2013 au volant d’une Mercedes CL55 AMG.