5 bougies pour GROUPÉ Mauricie + Rive-Sud

GROUPÉ Mauricie + Rive-Sud a tenu, le 16 juin, un grand rassemblement virtuel visant à souligner son cinquième anniversaire. L’événement a réuni près de 90 personnes.

En 5 ans, GROUPÉ a coordonné plus de 50 projets structurants, 6 missions commerciales – dont deux à l’international -, plus de 70 rencontres de tables sectorielles et plus de 20 événements régionaux tels que la Vitrine sur les technologies vertes, le PANEL TI et un colloque sur la main-d’œuvre.

« Plus de 1,5 million de dollars ont été directement investis pour dynamiser des secteurs clés de l’économie régionale », soutient Alexandre Ollive, directeur général du regroupement d’affaires.

Ce dernier fait notamment référence aux technologies de l’information, aux technologies vertes et aux services industriels. GROUPÉ, c’est aussi plus de 200 leaders d’affaires actifs et une cinquantaine de partenaires.

Rappelons que GROUPÉ intervient dans les secteurs des technologies de l’information (FORCE TI), les services industriels, la transformation alimentaire, les technologies vertes, le transport ainsi que le design d’ameublement.