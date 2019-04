5 avril 1923 – Firestone débute la production de pneus à tube

À ses débuts les automobiles avaient des roues en caoutchouc plein ou un simple pneumatique avec une chambre à air comme un pneu de vélo ou une carriole. Le 5 avril 1923, la compagnie Firestone, établi à Akron en Ohio a mis en service les pneus à tubes ou les pneus ballons.

Les pneus à tubes offrent une meilleure maniabilité et une conduite plus douce que les pneus précédents. Firestone s’est également vantée d’une plus grande longévité et d’une conduite plus économique. Firestone est devenu le plus grand producteur de pneus en Amérique du Nord lorsqu’il a reçu le contrat de fourniture de pneus pour le modèle T d’Henry Ford. La société est restée au sommet de l’industrie du pneumatique et seul Goodyear a contesté sa suprématie. Le pneu à tube insérait une chambre à air à l’intérieur du pneu et une fois gonflée ajoutait un confort supplémentaire.

Mais avec l’invention des pneus à tubes est aussi venue la joie des crevaisons. C’est donc à partir des années 20 que les automobilistes ont eu la joie d’être paralysés sur le bord de la route à entendre leur pneu siffler en se vidant d’air.