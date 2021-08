5 astuces clé pour avoir un bon statut d’employeur

Chaque année, nous sommes submergés par les classements des meilleurs employeurs dans les journaux, publications nationales et revues spécialisées. Les entreprises qui y figurent, issues de différents secteurs d’activité, présentent de nombreux points communs.

Si vous cherchez à figurer en tête de liste sur les plans local, régional ou national, vous devez apprendre des entreprises les plus populaires. Dans ce guide, découvrez 5 astuces clé qui vous permettront d’avoir un bon statut d’employeur.

1. Offrez à vos équipes des possibilités d’avancement

Toutes les entreprises figurant sur le top 100 des meilleurs employeurs offrent une variété de programmes réguliers de développement des compétences à leurs salariés. En plus des séances de formation, elles ont recours à des programmes de mentorat, de rotations de postes, de conseils de carrière et des groupes de soutien par pairs pour renforcer le travail d’équipe.

2. Favorisez le leadership et planifiez la relève

Si vous voulez remporter le concours des meilleurs employeurs, ne négligez surtout pas cet aspect. En effet, le maintien d’un solide vivier n’est pas seulement essentiel pour le succès à long terme de votre organisation. Il est également crucial pour retenir une main-d’œuvre épanouie.

Si vous recherchez activement des membres ayant un potentiel de leadership et si vous les encouragez, ils seront beaucoup plus engagés dans leur travail et il sera plus facile de les retenir au cours de leur carrière.

3. Intégrez des valeurs fondamentales dans votre culture d’entreprise

En observant les entreprises qui figurent régulièrement au classement des « Meilleurs endroits où travailler », vous remarquerez qu’elles disposent toutes d’une culture organisationnelle bien définie qui reflète clairement leurs valeurs fondamentales.

La clé consiste à émettre des valeurs sûres et les faire transparaître dans votre culture d’entreprise. ​Google par exemple est célèbre pour son atmosphère de travail excentrique et sa recherche d’employés qui font preuve de «Googliness», terme représentant les valeurs et compétences qui reflètent sa culture.

4. Renforcez le bien-être, la sûreté et la sécurité au travail

Ces efforts doivent être davantage mis en avant en ces temps de Covid-19. Au moment où vos salariés reprendront le chemin du travail, s’y sentir en sécurité fera toute la différence.

Sachez que l’engagement de vos employés est plus important aujourd’hui qu’il ne l’a jamais été auparavant. Toutefois, ce n’est qu’une fois rassurés qu’ils pourront performer et profiter pleinement de votre culture d’entreprise, s’y sentir bien et contribuer activement à son renforcement.

5. Misez sur une bonne communication

Une communication ouverte et opportune crée une transparence et confiance qui rassemblent les salariés et la direction autour d’objectifs communs. Les entreprises qui enquêtent régulièrement sur l’engagement de leurs employés ouvrent la voie à une collaboration qui profite à toutes les parties prenantes.

Les travailleurs peuvent ainsi faire part de leurs préoccupations et se sentir écoutés. Quant à la direction, elle peut utiliser les résultats obtenus pour prendre des décisions organisationnelles qui prennent en compte les intérêts des salariés.

Sachez attirer les meilleurs talents!

En définitive, les meilleurs employeurs pratiquent quelques, ou toutes les astuces citées dans cet article. Quant à vous, n’oubliez pas sur votre chemin vers le sommet, que vous ne construirez pas seulement une réputation, mais vous attirerez également les meilleurs talents tout en retenant une main-d’œuvre qualifiée, épanouie et engagée.