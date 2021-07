5 aliments bons pour la santé intestinale

Pour prendre soin de sa santé intestinale, il est important de consommer des aliments à la fois riches en fibres, mais également riches en vitamines et en magnésium. C’est pourquoi on vous dresse une liste des aliments à privilégier dans votre quotidien.

Les yogourts probiotiques

Les produits laitiers sont généralement bons pour la santé et c’est particulièrement le cas pour les yogourts probiotiques à boire qui contiennent des nutriments essentiels au bien-être du corps. En effet, le yogourt probiotique est riche en calcium, phosphore et en vitamine en plus d’être facile à digérer, ce qui fait de lui une collation idéale à consommer dans son quotidien.

Les pommes

Manger des pommes peut être bénéfique pour la santé intestinale, car cet aliment contient de nombreuses fibres et vitamines qui favorisent le transit. De plus, les pommes sont faciles à digérer et peuvent aider les personnes ayant des problèmes de constipation. Notez aussi que la pomme est un excellent produit pour combattre le mauvais cholestérol et est un véritable allié contre le cancer.

Les pruneaux

Bien qu’il ne faille pas en abuser lorsqu’on est fragile des intestins, les pruneaux sont également efficaces pour favoriser la flore intestinale ainsi que la santé digestive puisqu’ils sont riches en fibres et en magnésium.

Sachez que si vous n’êtes pas fan du goût et/ou de la texture des pruneaux, ce sont des aliments qui sont intéressants à ajouter dans les smoothies ou à inclure dans vos recettes préférées.

Les brocolis

Malgré que les brocolis ne soient généralement pas les produits préférés d’une grande majorité des gens et particulièrement des enfants, ils offrent pourtant de nombreux avantages au niveau de la santé. Les brocolis ont un grand pouvoir antioxydant, ils contiennent une grande source de vitamine C et ils sont riches en fibres alimentaires.

Tous les nutriments que peut offrir le brocoli montrent qu’il peut être un atout majeur pour favoriser le transit et donc vous aider à prendre soin de votre flore intestinale. De plus, les brocolis sont extrêmement faciles à cuisiner et peuvent se consommer de différentes façons.

Les graines de chia

Les graines de chia sont également un bon moyen pour vous aider à avoir une bonne santé intestinale, car elles contiennent beaucoup de fibres, ce qui est bénéfique pour le transit. Les graines de chia servent également à préserver la santé des os, de la peau, du cœur ainsi qu’à diminuer l’acidité. Notez que les graines de chia sont souvent utilisées dans les smoothies afin d’y apporter un supplément de vitamines.

En conclusion, les yogourts probiotiques, les pommes, les pruneaux, les brocolis et les graines de chia sont d’excellents aliments pour améliorer votre santé intestinale.