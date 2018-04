48e Festival des sucres : rallye automobile et découvertes du terroir

Crédit photo : Marie-Pierre Pruneau

SAINT-PROSPER. Le 48e Festival des sucres de Saint-Prosper se tiendra du 19 au 28 avril. En nouveauté cette année, un cocktail dinatoire mettra en vedette les produits du terroir, le vendredi 20 avril dès 18h.

Le coup d’envoi du festival sera donné le jeudi 19 avril avec le tournoi de whist militaire. Le lendemain, le cocktail dinatoire sera l’occasion d’encourager les commerces locaux. Un maximum de cent personnes seront accueillies. Les gens doivent réserver leur place (10 $ par personne).

Le 21, le concours de sciage amateur et semi-pro se tiendra sur le terrain de balle dès 10h. À 16h, une conférence sur l’érable sera offerte à la bibliothèque. La journée se terminera par un souper spaghetti au profit du Relais pour la vie.

Le traditionnel brunch familial aura lieu le dimanche 22 avril et sera suivi d’un tournoi de fers. Finalement, le samedi 28 avril se déroulera un rallye automobile. Une partie des revenus sera versée au Relais pour la vie. Les gens doivent s’inscrire (418 362-2983) au coût de 10 $ par adulte et de 5 $ pour les 12 ans et moins. Le dictionnaire et les jumelles sont requis.