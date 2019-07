468 000$ pour soutenir les arts et les lettres dans la région

En vertu d’une Entente de partenariat territorial en lien avec la collectivité de la Mauricie, un montant de 468 000$ sur trois ans sera accordé pour soutenir des projets de création, de production ou de diffusion favorisant des liens entre les arts et la collectivité en Mauricie.

Le Conseil des arts et des lettres a apparié le montant de 225 000 $ investi par les villes et MRC partenaires, pour un total de 450 000$. À cette somme s’ajoute un montant de 18 000 $, correspondant à la reconduction d’une somme résiduelle provenant de l’entente 2016-2019.

«Les artistes et les organismes artistiques animent notre région de façon exceptionnelle. C’est pourquoi les investissements dans leurs créations sont si importants pour le développement de projets partout sur le territoire. En ce sens, le Programme de partenariat territorial, qui réunit sept partenaires, est un outil essentiel qui donne du souffle à des initiatives ayant une incidence directe tant sur le développement de la pratique artistique en Mauricie que sur la vitalité des communautés. En offrant ainsi aux artistes, aux écrivains et aux organismes artistiques des moyens d’exprimer leur créativité, le programme contribue concrètement à leur rétention, à leur reconnaissance et à leur rayonnement», souligne la présidente de Culture Mauricie, Sandie Letendre.

Un appel à projets est lancé dès aujourd’hui pour les artistes et écrivains professionnels ainsi que pour les organismes artistiques dont l’adresse principale se situe sur le territoire de l’un des partenaires. Les projets doivent être déposés au Conseil des arts et des lettres du Québec avant le 17 octobre 2019.