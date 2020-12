450 000 $ pour développer des projets dans les écoles

Un partenariat entre le Centre de services scolaire du Chemin-du-Roy, Desjardins et COMSEP permet la mise sur pied de huit projets, pour l’année en cours, dans des écoles de Trois-Rivières et de la MRC des Chenaux.

Desjardins investira 450 000 $, au cours des trois prochaines années, pour soutenir la réussite scolaire des élèves par le biais de ces projets. Annuellement, c’est une somme de 150 000 $ que remettra Desjardins au Centre de services scolaire Chemin-du-Roy pour la réalisation de projets dans les écoles en lien avec l’objectif. Pour l’année scolaire en cours, huit projets ont été sélectionnés.

«Au cours des derniers mois, on a travaillé pour mettre en place ces projets pour faire une différence concrète auprès des jeunes, soutient David Bélanger, directeur général de la Caisse Desjardins de Trois-Rivières. On a ciblé deux besoins prioritaires, soit l’utilisation de la nature et de l’activité physique comme moyen d’intervention et de développement ainsi que l’accompagnement des enfants et leurs parents pour favoriser la réussite scolaire.»

Sur la contribution de Desjardins, un montant annuel de 55 000$ est réservé à la mise en place d’un programme pour la réussite scolaire des enfants en situation de pauvreté de la 3e à la 6e année orchestré par COMSEP. Ce projet vise à prévenir le décrochage scolaire des élèves de niveau primaire, à outiller et à accompagner leurs parents faiblement scolarisés ou analphabètes dans leur rôle parental et de soutien scolaire.

«On a commencé à travailler cette initiative avant la pandémie, mentionne Sylvie Tardif, coordonnatrice générale de COMSEP. Ça nous permet d’aider à plusieurs niveaux. Par exemple, quand il y a eu la fermeture de l’école Cardinal-Roy, on a accompagné les parents avec le matériel informatique et les travaux à faire à la maison. C’est environ 150 familles qui ont été rejointes.»

Avec la collaboration de l’organisme Ébyôn dans le secteur Est de la ville, COMSEP sera en mesure de supporter la demande des écoles participantes. Déjà 11 d’entre elles se sont jointes au programme pour l’année 2020-2021; Académie sportive, Cardinal-Roy, Curé-Chambeland, Deux-Étangs, Dollard, Laviolette, Mond’Ami, Saint-François d’Assise, Saint-Paul, Saint-Philippe et Sainte-Thérèse.

Les projets soutenus