4,5 M$ pour rénover les bâtiments municipaux

La Ville de Trois-Rivières a prévu une enveloppe de près de 4,5 M$ en 2019 pour rénover certains des bâtiments qu’elle détient. Presque la moitié de cette somme, soit 2 M$, est consacrée au Pavillon des bovins du parc de l’Exposition.

C’est que la toiture ainsi qu’une partie de la structure de celle-ci sont à refaire. «C’est une très grosse toiture. La structure est en béton et il y a des trous dedans. Il mouille dans le pavillon. C’est un travail majeur d’entretien de la bâtisse, ce qui explique le montant important alloué. Les travaux seront faits après l’Expo», indique Patrice Gingras, directeur du Génie de la Ville de Trois-Rivières.

Les travaux d’entretien des bâtiments municipaux sont planifiés en fonction du Programme de gestion des immeubles (PGI). Ce programme, c’est en quelque sorte un carnet de santé de chacune des bâtisses. «Ça inclut l’état et l’âge de la toiture, des fenêtres, etc. On se base là-dessus pour prévoir les travaux à faire dans le but de maintenir les bâtiments en santé», précise M. Gingras.

«Quand on parle de travaux d’entretien, on fait souvent référence au changement des fenêtres et au remplacement de la toiture», ajoute ce dernier.

Seulement quelques-uns des travaux prévus cette année ne font pas partie du PGI. C’est le cas notamment de l’entretien de la porte Duplessis (175 000 $) et du Flambeau (75 000 $). L’an prochain, c’est une enveloppe de près de 4,1 M$ qui sera accordée à l’entretien des bâtiments municipaux.

Quelques montants alloués cette année pour l’entretien des bâtiments

Pavillon Saint-Louis : 62 000 $

Club de canot : 45 000 $

Boréalis : 65 000 $

Centre des Ormeaux : 255 000 $

Usine de filtration : 670 000 $

Pavillon des bovins : 2 000 000 $

Poste principal du Cap : 200 000 $

Bibliothèque La Franciade : 50 000 $

*Selon des données fournies par la Ville de Trois-Rivières.

Quelques montants alloués pour l’entretien des bâtiments en 2020

Usine de filtration : 250 000 $

Bâtiment des seigneurs : 175 000 $

Manoir de Tonnancour : 1 250 000 $

Caserne 3 du Cap : 650 000 $

Colisée : 250 000 $

Bâtisse industrielle : 60 000 $

Centre des Ormeaux : 65 000 $

*Selon des données fournies par la Ville de Trois-Rivières.