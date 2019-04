44 ans d’émotions et de talent aux Découvertes culturelles

La 44e édition des Découvertes culturelles aura lieu du 26 au 28 avril. Encore une fois cette année, le talent des artistes-citoyens de Trois-Rivières sera mis en valeur autant dans les arts de la scène que les arts visuels et les créations jeunesse.

En plus des concerts intimes et gratuits qui égaieront certains lieux d’exposition les samedi et dimanche entre 13h et 15h, les arts de la scène feront l’objet de trois spectacles.

La Soirée Variété ouvrira les Découvertes culturelles le 26 avril à 20h. Magie, danse et chant se côtoieront sur la scène de la salle Anaïs-Allard-Rousseau. Le lendemain, le Cabaret de l’Amphithéâtre Cogeco accueillera la Soirée Music-Hall à 20h. La diversité musicale devrait être au rendez-vous.

Le dimanche après-midi, place au talent des jeunes interprètes âgés entre 5 et 17 ans. Pour certains d’entre eux, il s’agira d’une première expérience de scène. Le spectacle débutera à 14h au Cabaret de l’Amphithéâtre.

Les billets pour chacun de ces spectacles coûtent 10$.

Du côté des arts visuels, près de 200 photographies, sculptures, peintures et œuvres collectives seront exposées dans six lieux d’exposition, soit l’Amphithéâtre Cogeco, Boréalis, le Centre culturel Pauline-Julien, le Centre d’exposition Raymond-Lasnier, le Foyer Gilles-Beaudoin (salle Thompson) et le Moulin seigneurial de Pointe-du-Lac.

«Les Découvertes culturelles, c’est 44 ans d’émotions, de défi, de dépassement de soi et d’émerveillement, souligne Maryse Bellemare, conseillère municipale du district de Chavigny. Ce que l’art fait de mieux, c’est de nous rassembler le temps d’une chanson, d’une œuvre, d’un souvenir.»

Chaque année, le jury des Découvertes culturelles souligne le travail d’artistes-citoyens s’étant démarqués durant l’événement. Les gagnants dans la catégorie arts de la scène pourront se produire sur la scène des Voix Libres du FestiVoix de Trois-Rivières lors de l’édition 2019 et les gagnants dans la catégorie arts visuels pourront exposer des œuvres au Centre commercial Les Rivières.