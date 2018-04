43 ans de Découvertes culturelles

Crédit photo : Photo Marie-Eve Alarie

CULTURE. La 43e édition des Découvertes culturelles de Trois-Rivières aura lieu du 27 au 29 avril dans divers lieux de diffusion et d’exposition de la ville.

Cet événement mettra en vedette plus de 355 citoyens de Trois-Rivières qui auront l’occasion de déployer leurs talents en arts visuels ou en arts de la scène.

En plus des concerts intimes et gratuits qui viendront égayer certains lieux d’exposition les samedi et dimanche entre 13 h et 15 h, les arts de la scène seront à l’honneur lors de trois spectacles offerts au coût de 10 $ chacun.

Lors de la Soirée variété, magie, cirque, opéra, drag queen, ombres chinoises, rap et chanson se côtoieront sur la scène de la Maison de la culture.

«C’était un gros défi de réunir tous ces arts dans un même spectacle. On proposera donc un univers de fête foraine, en ce sens où chaque artiste est en quelque sorte une bête à dompter. Pour chacun des trois spectacles, je souhaite que les participants sentent tous qu’ils font partie d’un même spectacle et que les spectateurs s’amusent à voir l’ensemble de la soirée», explique Eveline Charland, metteure en scène des trois soirées en arts de la scène.

Le samedi, la Soirée Music-Hall proposera toute une diversité musicale, allant du rock au jazz. Le dimanche, de jeunes interprètes âgés entre 5 et 17 ans prendront d’assaut le Cabaret de l’Amphithéâtre Cogeco dès 14h.

«Ils sont tous des chanteurs ou des musiciens. Ils naviguent dans un univers très émouvant, alors on sera davantage dans un univers rappelant un cocon chaleureux dans le cadre des Créations jeunesse», précise Mme Charland.

Plus d’une centaine d’œuvres seront aussi exposées à l’Amphithéâtre, à Boréalis, au Centre culturel Pauline-Julien, au Centre d’exposition Raymond-Lasnier, au Foyer Gilles Beaudoin de la salle Thompson et au Moulin seigneurial de Pointe-du-Lac. Au programme: peinture, photo, sculpture, dessin et plus.

Par ailleurs, des artistes pratiqueront leur art en direct à l’Amphithéâtre.

«Depuis ses débuts, l’événement a toujours conservé sa mission de démocratiser les arts ainsi que les lieux de diffusion et d’exposition de la ville. L’année passée, 1645 personnes ont assisté aux activités des Découvertes culturelles. J’invite la population à venir apprécier le savoir-faire de nos citoyens», lance François Bélisle, conseiller municipal du district de Pointe-du-Lac.

Un service de navette sera offert gratuitement les samedi 28 et dimanche 29 avril entre 13 h et 17 h. Des autobus s’arrêteront deux fois par heure face à l’Amphithéâtre Cogeco, au Moulin seigneurial de Pointe-du-Lac, à la salle J.-Antonio-Thompson et au Centre culturel Pauline-Julien.

La programmation complète est disponible ici: Programmation 2018 Découvertes culturelles