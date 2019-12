4186$ pour la Maison Le FAR

La Maison Le FAR a amassé une somme de 4 186,45 $ lors de l’événement 5 à 7 qui se tenait le 26 novembre dernier. Au total, une cinquantaine de participants se sont réunis pour l’occasion.

Inaugurant la campagne universelle « 12 jours d’action contre les violences faites aux femmes », l’événement visait à reconnaître l’apport des nombreux partenaires et bénévoles au succès de la mission de l’organisme Le FAR ainsi qu’à amasser des fonds qui permettront notamment de soutenir financièrement la nouvelle construction d’un centre d’hébergement pour les femmes et les enfants.

Durant la soirée, les invités ont assisté à la présentation de Julie, une femme ayant bénéficié des services de la Maison Le FAR, qui a effectué un témoignage quant à son cheminement.

Marie-Pierre Leblanc, attachée politique de Simon Allaire, député provincial de Maskinongé et Louise Charbonneau, députée fédérale de Trois-Rivières, ont soutenu la cause en prononçant un discours durant la soirée. Luc Pellerin, directeur général du Collège Laflèche, a également pris la parole afin de soutenir l’organisme et sa mission.

L’organisation de l’événement 5 à 7 au profit de la Maison Le FAR était soutenue par quatre étudiantes au programme de Gestion et intervention en loisir du Collège Laflèche de Trois-Rivières. Lors de la soirée-bénéfice, ces dernières ont affirmé vouloir faire perdurer la réalisation de cet événement en remettant un ruban blanc aux étudiants de deuxième année de ce même programme d’étude.