41 artisans à la 16e édition du Salon des métiers d’art de Trois-Rivières

Ce sont 41 artisans, dont 16 nouveaux, qui seront au Salon des métiers d’art de Trois-Rivières, au CECi de l’Hôtel Delta de Trois-Rivières du 19 au 21 novembre.

La 16e édition du Salon des métiers d’art de Trois-Rivières propose une abondance d’idées cadeaux, d’objets et d’oeuvres faits à la main par des artisans professionnels d’ici. Sculptures, joaillerie, vêtements et accessoires, objets de bois, vitraux, sacs, pantoufles, oeuvres murales, chapellerie et coutellerie, le savoir-faire des artisans saura plaire à tous.

Des ateliers artistiques sont aussi au programme de 10h15 à 16h15. Vendredi verre fusion avec François Fréchette, samedi mosaïque avec Roxane Campeau et dimanche céramique avec Mylène Samson. Des démonstrations d’émaux sur cuivre avec Lyne Arvisais s’ajouteront aux animations le vendredi soir.

L’entrée est de 3$ pour les 14 ans et plus et donne accès au Salon et à aux ateliers et animations durant toute la fin de semaine. (A.L.)