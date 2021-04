400 000$ pour restaurer l’escalier monumental

Il en coûtera 400 000$ à la Ville de Trois-Rivières pour restaurer l’escalier monumental au centre-ville.

La Ville a constaté que l’entretien de l’escalier en hiver pour le garder ouvert, combiné au gel et au dégel, est venu affecter l’intégrité physique de la structure. L’épandage de sel abîme également les marches, les contremarches, le filage électrique d’illumination et les écritures.

«L’armature est mise à nu à différents endroits et le museau des marches commence à s’abîmer. On doit intervenir pour le restaurer comme il faut. On n’ouvrira plus l’escalier en hiver considérant que l’entretien hivernal plus robuste ne convient pas à l’escalier», indique Ghislain Lachance, directeur des Travaux publics de la Ville de Trois-Rivières, en précisant que le statu quo n’était pas envisageable en raison de l’état de la structure.

Une partie de l’éclairage sera d’ailleurs enlevée afin d’éviter des investissements encore plus importants.

Les travaux seront effectués à la fin de l’été.

L’escalier monumental a été fermé cet hiver pour la première fois. Au moment de la fermeture, M. Lachance expliquait qu’un entretien manuel serait insuffisant et que cela pourrait entraîner des dangers dans l’escalier.