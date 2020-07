40 et 44 – avec indice humidex – au menu cette semaine

Bien que l’on n’annonce pas de pluie à proprement parler, les conditions seront propices au développement de cellules orageuses. L’humidité accablante contribuera également à ce potentiel. Dès demain, des températures de 36, 37, 37, 42 et 40 – avec indice humidex – devraient se succéder, tout au long de la semaine, à Trois-Rivières.

Toute la semaine, de petits systèmes se succéderont dans le ciel de la province, surtout mercredi et vendredi. Ceux-ci pourront laisser quelques averses sur leur passage. Aucun long épisode de pluie continue ne figure toutefois à l’horaire pour le moment.

Pour le sud, on attend entre 15 et 25 mm de pluie pour la semaine. Pour le centre, on parle plutôt jusqu’à 30 mm. Dès mardi, de faibles avertissements d’orages violents sont en vigueur pour la région de l’Abitibi-Témiscamingue.

Si l’on additionne toutes les quantités de pluie prévues, le grand gagnant sera le Nouveau-Brunswick. Près de 50 millimètres d’eau devraient s’y être accumulés d’ici la fin de la semaine prochaine.

Rappelons qu’habituellement, la ville de Québec est celle qui, en moyenne, reçoit le plus de pluie lors de la première semaine de juillet.

Une semaine humide sans pluie?

Si les prochains jours s’annoncent particulièrement humides, comment se fait-il que l’on ne prévoie pas davantage de pluie ?

Réponse courte: un fort taux d’humidité peut effectivement mener à la formation de nuages, puis d’orages, mais chaleur et humidité n’égalent pas nécessairement précipitations abondantes.

Pourquoi? Plus il fait chaud, plus l’air a la capacité d’absorber de l’humidité. Cette humidité ne se transformera toutefois pas nécessairement en nuages. En conséquence, l’air est tout simplement plus humide et la sensation sur la peau, elle, est plus inconfortable.

Même si on ne prévoit pas d’épisodes de pluie prolongée prochainement, les conditions seront propices au développement de cellules orageuses, particulièrement de mercredi à samedi. Si des orages se développent, les quantités de pluie reçues seront évidemment revues à la hausse pour les secteurs touchés.

La semaine ne sera pas gâchée, car le soleil sera tout de même au rendez-vous. Et la chaleur également se maintiendra pour les prochains jours. Les prévisions annoncent une très forte chaleur caniculaire. (Source: Meteomedia)