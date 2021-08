4 produits à mettre sur votre liste de course écoresponsable

Si vous souhaitez réduire votre empreinte écologique, vous pouvez commencer par changer quelques-unes de vos habitudes, dont celle qui concerne votre liste d’épicerie. En effet, devenir écoresponsable commence déjà par connaître les produits qu’il faudrait absolument ajouter dans votre liste de courses. C’est pourquoi on vous propose quelques suggestions.

Changez vos papiers absorbants

L’une des choses que l’on utilise le plus dans notre quotidien, c’est sans aucun doute le papier, et ce, que ce soit le papier de toilette ou le papier essuie-tout. C’est pourquoi, pour devenir un peu plus écoresponsable, il serait bon d’envisager à remplacer vos papiers classiques par du papier toilette ainsi que de l’essuie-tout écologique et résistant.

Les produits de salle de bains

Les shampoings, les gels de douche ou encore les crèmes sont des produits que l’on achète régulièrement et pour lesquels on a généralement des préférences. Cependant, le problème avec ces produits, c’est qu’ils sont souvent dans un contenant en plastique qui n’est pas très écologique. L’idéal serait donc de privilégier des contenants à pompe réutilisable afin de favoriser l’achat de vos produits en vrac.

Cela pourrait vous permettre de faire des économies et de garder vos produits plus longtemps, mais cela pourrait également vous permettre de favoriser l’achat local et d’aller dans des magasins plus près de chez vous.

Les vêtements

Si vous avez l’habitude de faire votre épicerie dans une grande surface qui offre la possibilité d’acheter des vêtements, sachez qu’il y en a de plus en plus qui offrent des sections entièrement écoresponsables pour vous inviter à vous habiller davantage avec des tissus à la fois confortables et écologiques.

La brosse à dents en bois

Pour avoir une bonne hygiène dentaire, il est recommandé de changer de brosse à dents environ tous les trois mois, c’est pourquoi on vous conseille de remplacer vos achats de brosses à dents habituelles au manche en plastique par une brosse à dents en bois qui ne contient pas de substance toxique et limite la prolifération des bactéries.

Prenez note également que les brosses à dents en bois de bambou sont des produits sains qui favorisent la santé dentaire, c’est donc un très bon moyen pour initier vos enfants à l’écologie.

En conclusion, pour réduire votre empreinte écologique dans votre quotidien, vous pouvez commencer par changer votre consommation en priorisant des produits beaucoup plus écoresponsables dans votre liste de course.