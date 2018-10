4 octobre 1983 – Le Thrust 2 bat un record de vitesse au sol

Après 20 ans de domination américaine, le pilote britannique Richard Noble a établi un nouveau record de vitesse au sol dans son véhicule à réaction, le Thrust 2. Équipé d’un moteur Rolls-Royce Avon 302, ce véhicule de 17 000 livres à réaction conçue par John Ackroyd, a atteint un record de 633,468 mi / h sur le parcours d’un mile dans le désert Black Rock du Nevada, battant ainsi le record de vitesse réalisé par Gary Gabelich au volant du Blue Flame en 1970. Avant Gary Gabelich, il y avait Craig Breedlove, le pilote américain qui a enregistré une série de victoires stupéfiantes dans les véhicules à réaction dans les années 1960, brisant les barrières de 400, 500 et 600 mph en 1963, 1964 et 1965, respectivement. . En 1997, Breedlove et Noble sont de nouveau revenus à Black Rock, cette fois dans une course visant à briser la barrière insaisissable de 700 mph. Le 25 septembre, le chef d’équipe, Noble, a vu le pilote de chasse britannique Andy Green établir un nouveau record de vitesse au sol dans son véhicule Thrust SSC, atteignant une vitesse impressionnante de 714,144 mph sur le parcours d’un mile. Mais la plus grande victoire de l’équipe britannique a été remportée le 13 octobre de la même année, lorsque Andy Green a traversé le désert à 764.168 mph, soit 1,007% de plus que la vitesse du son. À juste titre, le premier bruit du mur du son par un véhicule terrestre eut lieu à la veille du 50e anniversaire du premier vol supersonique réalisé par le pilote américain Chuck Yeager en 1947.

Aujourd’hui, les le Thrust 2 et le ThrustSSC résident au Coventry Transport Museum de Coventry, en Angleterre.