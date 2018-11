4 novembre 1939 – Packard offre la première voiture climatisée

Même si une compagnie de limousine de New York avait installé l’air conditionné pour sa clientèle en 1993, c’est Packard qui fut la première compagnie à offrir une environnement plus frais à ses clients. La Packard Motor Company a présenté la première voiture climatisée au quarantième Salon de l’automobile de Chicago, dans l’Illinois, aux États-Unis. Le “Weather Conditioner” était une option de 279 $ (l’équivalent de 5 000$ aujourd’hui) qui obligeait le Packard One-Eighty à se rendre dans une deuxième usine pour y être installé, car l’unité était connectée au moteur et occupait la moitié de l’espace du coffre; Packard a présenté cette solution non seulement pour son confort, mais aussi pour son intimité, puisque les passagers pouvaient enfin arriver sans avoir les fenêtres baissées. L’air dans la voiture était refroidi, déshumidifié, filtré et recyclé, et de la chaleur était fournie pour être utilisée en hiver. Les serpentins de réfrigération étaient situés derrière les sièges arrière dans un conduit d’air, les serpentins de chauffage se trouvant dans un autre compartiment du même conduit. La capacité de l’unité équivalait à 1,5 tonne de glace en 24 heures lorsque la voiture roulait à 100 km/h. L’énorme évaporateur laissait peu de place pour les bagages dans le coffre et le seul moyen de l’éteindre consistait à s’arrêter, à soulever le capot et à retirer la courroie du compresseur. L’option ne s’est pas bien vendue (il n’y avait aucun moyen de contrôler le débit) et Packard l’a abandonnée après 1942. Il a été remplacé par des systèmes plus efficaces au cours des années d’après-guerre.