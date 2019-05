4 mai 1904 – Rencontre de Rolls et de Royce

Henry Royce a grandi dans une famille pauvre et a commencé à travailler à 9 ans. Charles Rolls était issu d’une famille aisée et avait fait des études au Trinity College à Cambridge. Les deux formèrent des partenaires commerciaux improbables, mais ils avaient deux choses en commun; une formation en ingénierie et le désir de construire la meilleure voiture du monde. En ce jour de 1904, ce partenariat a été organisé lors d’un déjeuner organisé à Manchester.

Avant la réunion, Rolls, un automobiliste accompli, avait déjà démarré un concessionnaire automobile vendant des importations de Belgique et de France. Cependant, il souhaitait créer et vendre. Afin de créer une marque reconnaissable dans le monde entier, ils ont embauché un génie du marketing et de la publicité, Claude Johnson, qui est souvent appelé maintenant le trait d’union dans Rolls-Royce en raison de son rôle dans le succès de la marque. En quelques années à peine, l’équipe avait acquis une solide réputation et le reste, comme on dit, appartenait à l’histoire.

Le déjeuner arrangé fut préparé par Henry Edmunds, ami de Rolls dans le commerce de Rolls. Après que Rolls ait trouvé, il a vu le véhicule bicylindre et l’a fait tourner autour du bloc. Il a accepté de vendre autant que Royce pouvait en construire, du moment que son nom était Rolls-Royce. La société a été officiellement fondée le 15 mars 1906.